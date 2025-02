Nieprawdopodobne, gdzie chciał przenieść się Ronaldo. "Byłby dla nas za duży"

Cristiano Ronaldo w 2021 roku zamienił Juventus na Manchester United, ale w barwach angielskiego giganta grał tylko do listopada 2022 roku i rozwiązał umowę. Portugalczyk z klubem z Old Trafford w sezonie 2021/22 nie zakwalifikował się do rozgrywek Ligi Mistrzów, a bardzo chciał nadal w nich grać. W związku z tym już latem 2022 roku poszukiwał dla siebie nowego miejsca.

Cristiano Ronaldo chciał zagrać w Bundeslidze! To byłaby absolutna sensacja

W podcaście "Phrasenmaher" gościł dyrektor sportowy Eintrachtu Frankfurt, Markus Krosche i tam podzielił się rewelacjami na temat Ronaldo i jego kontaktów z klubami Bundesligi w lecie 2022 roku. Przyznał, że sam był zdziwiony, kiedy poinformowano go o zainteresowaniu Portugalczyka transferem do Frankfurtu.

- Dyrektor generalny Alex Hellman przyszedł do mojego biura i powiedział: Możemy kupić Ronaldo - zaczął Krosche. - "Żartujesz?" - usłyszał w odpowiedzi. Nie było jednak mowy o żartach, bo agenci Portugalczyka naprawdę skontaktowali się ze świeżo upieczonym zwycięzcą Ligi Europy. Ten triumf dał Eintrachtowi kwalifikację do Ligi Mistrzów, a Ronaldo szukał klubu, w którym będzie mógł grać w prestiżowych rozgrywkach.

Dyrektor sportowy klubu z Frankfurtu zdradził, że Eintracht sporządził nawet "plan finansowy", ale po zastanowieniu uznano, że i tak Ronaldo nie uda się pozyskać.

- Szczerze mówiąc, nawet nie czytałem propozycji transferu Ronaldo. Od razu było jasne, że to nie ma większego sensu. Kiedyś rozmawiałem z Fabio Paraticim, byłym dyrektorem Juventusu, o tym, jak Ronaldo zmienia klub. Wtedy trzeba nawet rezerwować inne hotele, ponieważ zainteresowanie jest znacznie większe. Ronaldo byłby zbyt duży dla Eintrachtu - podsumował Krosche.

Agenci Ronaldo w lecie 2022 roku mieli kontaktować się również z władzami Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, ale jak wiemy, do transferu nie doszło. Nie wiadomo jednak, czy kluby również nie były zainteresowane zawodnikiem, czy sam zawodnik finalnie zrezygnował.

Po rozwiązaniu umowy z Manchesterem United pod koniec listopada 2022 roku Ronaldo pozostawał bez klubu przez nieco ponad miesiąc i oficjalnie 1 stycznia związał się z saudyjskim Al-Nassr. Obecna umowa Portugalczyka z tym klubem wygasa 30 czerwca 2025 roku.