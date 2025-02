Bolesny cios dla Realu. Oficjalnie ogłosili ws. przyszłości gwiazdy

Cała sprawa dotyczy rzecz jasna Alphonso Daviesa. Kanadyjski lewy obrońca gra w Monachium od 2019 roku. Ilekroć tylko jest zdrowy, jego pozycja w pierwszym składzie jest praktycznie niepodważalna. W tym sezonie rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając jednego gola i dorzucając trzy asysty.

Davies był już w Realu ze trzy razy, tymczasem...

Przez bardzo długi czas jego sytuacja kontraktowa pozostawała niejasna. Umowa Kanadyjczyka z Bayernem wygasała wraz z końcem bieżącego sezonu. Sam piłkarz z kolei nie spieszył się z jej przedłużeniem, mimo nacisków ze strony monachijczyków. To z kolei powodowało wiele spekulacji dotyczących tego, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie.

Davies łączony był m.in. z FC Barceloną i Manchesterem United, jednak żaden klub w kontekście gwiazdora nie padał tak często, jak Real Madryt. "Królewscy" wedle doniesień hiszpańskiej prasy już wielokrotnie mieli być dogadani z piłkarzem co do przenosin do Madrytu. W listopadzie choćby informował o tym dziennik "Marca". Problem jednak w tym, że cała sprawa zawsze kończyła się na plotkach i mimo upływającego czasu nie przekuwała się w rzeczywistość. Nie pomagał nawet fakt, że trener Realu Carlo Ancelotti miał być niezadowolony ze swoich lewych defensorów Ferlanda Mendy'ego i Frana Garcii, więc Davies miałby spore szanse na wejście z miejsca do podstawowego składu.

... tymczasem tak trafił do Realu, że przedłużył kontrakt z Bayernem

Teraz wiadomo już, że z przenosin Daviesa do Madrytu nic nie wyjdzie. Kanadyjczyk po wielomiesięcznych negocjacjach zdecydował się jednak na pozostanie w Bayernie. Wicemistrzowie Niemiec oficjalnie poinformowali o przedłużeniu kontraktu z lewym obrońcą. Nowa umowa obowiązuje aż do końca czerwca 2030 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że przedłużyłem umowę. Przyszedłem do Bayernu w wieku 18 lat i chciałem się jak najwięcej nauczyć każdego dnia, stając się jednym z najlepszych. Teraz z optymizmem patrzę na kolejne 5 lat. Sporo już osiągnęliśmy, ale przed nami jeszcze więcej - powiedział Alphonso Davies.