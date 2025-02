Jest oficjalny komunikat klubu ws. zdrowia Grabary. "Bardzo bolesna strata"

Do 65. minuty wydawało się, że Kamil Grabara będzie bardzo dobrze wspominał niedzielny wyjazdowy mecz VfL Wolfsburg z Eintrachtem Frankfurt (1:1). Drużyna Polaka prowadziła od 50. minuty po samobójczym golu Tuty, a pięć minut później nasz bramkarz popisał się kapitalną interwencją po uderzeniu Arthura Theate.

Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z lewej strony Belg był najsprytniejszy w polu karnym i z bliska oddał strzał głową. Grabara popisał się jednak świetnym refleksem i odbił piłkę ponad poprzeczkę. Niedługo później zszedł jednak z boiska.

W 63. minucie Polak wznowił grę wykopem od bramki i niemal od razu usiadł na murawie. Grabara przekazał sędziemu, że nie jest w stanie kontynuować gry i po krótkiej interwencji medyków opuścił boisko. Jego miejsce zajął Marius Mueller.

- Nie wiem, jak poważny to uraz. Kamil mówił, że nie był w stanie dalej kopać piłki - powiedział na konferencji prasowej trener VfL Wolfsburg Ralph Hasenhuettl. W poniedziałek Grabara przeszedł badania, a klub wydał oficjalny komunikat.

VfL Wolsburg wydał komunikat ws. Grabary

Niestety nie dowiadujemy się z niego, jak długo potrwa przerwa Grabary. Z komunikatu dowiadujemy się jedynie, że Polak doznał kontuzji prawego uda, a VfL Wolfsburg będzie musiał sobie bez niego radzić "do odwołania".

"To bardzo bolesna strata dla drużyny. (...) Grabara, który był jednym z najlepszych zawodników w tym sezonie, na pewno nie zagra w sobotnim meczu z Bayerem Leverkusen i nie wiadomo, kiedy wróci na boisko" - czytamy w "Kickerze".

Grabara trafił do niemieckiego klubu latem zeszłego roku. Do tej pory rozegrał 23 mecze, puścił 34 bramki i ośmiokrotnie zachowywał czyste konto. Według not "Kickera" to szósty najlepszy bramkarz Bundesligi w tym sezonie.

Polak ma średnią not 2,98 i wyprzedzają go tylko Oliver Baumann z Hoffenheim, Peter Gulacsi z RB Lipsk, Nikola Vasilj z Sankt Pauli, Moritz Nicolas z Borussii Moenchengladbach oraz Robin Zentner z FSV Mainz.