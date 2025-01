Jest decyzja Borussii Dortmund w sprawie przyszłości Piszczka

Borussia Dortmund notuje fatalną serię trzech porażek z rzędu. Do przegranych z Bayerem Leverkusen i Holstein Kiel, doszła wpadka z Eintrachtem Frankfurt 0:2 w piątkowy wieczór. W sumie BVB w tym sezonie zanotowało siedem przegranych, tyle samo wygranych i cztery remisy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek, Kuba czy Ebi? Dortmund zdecydował

Niemieckie media domagają się zwolnienia Nuriego Sahina

Trenerem Borussii Dortmund jest Nuri Sahin, czyli była gwiazda tego klubu. Turek przeniósł się do niemieckiego klubu z Antalyasporu, którego był kierownikiem. W sztabie szkoleniowca znalazł się jego kolega z drużyny - Łukasz Piszczek, który jest asystentem.

Niemiecki "Spiegel" pisał ostatnio o wątpliwościach względem Nuriego Sahina, którego drużyna w ostatnim czasie zawodzi. O krok dalej poszedł Bild, który po meczu z Eintrachtem obwieścił, że "obiecujący projekt z Sahinem się nie powiódł. Klub potrzebuje świeżego impulsu z zewnątrz" - czytamy.

Władze Borussii szczerze nt. przyszłości trenera

Teraz głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele władz Borussii Dortmund. W rozmowie z DAZN osoby zarządzające klubem wyznały, że nie spieszą się z pozbyciem 36-latka. - Będziemy kontynuować pracę w tym samym składzie. Nuri ma nasze zaufanie - powiedział Sebastian Kehl, cytowany przez getfootballnewsgermany.com.

Z kolei Lars Ricken, dyrektor sportowy Die Schwarzgelben wyznał: - Nuri miał dotychczas nasze wsparcie i będzie je miał nadal. To jego i nasza odpowiedzialność, aby wydobyć to, co najlepsze z Borussii. Nuri będzie siedział na ławce w Bolonii z jasnym oczekiwaniem, że teraz potrzebujemy zwycięstw i sukcesów - kontynuował.

Kiedy kolejny mecz Borussii Dortmund?

Aktualnie Borussia Dortmund plasuje się na dziesiątym miejscu w Bundeslidze, ale szybko może się to zmienić. Wszystko zależy od tego, czy Borussia Moenchengladbach pokona Bayer Leverkusen. Jeśli tak, BVB spadnie na 11 pozycję.

Zobacz też: Dramat reprezentanta Polski. W 44. minucie usiadł na murawie. "Niestety"

Kontrakt Nuriego Sahina obowiązuje do czerwca 2027 roku. Czy wytrzyma do tego czasu? Przekonamy się już wkrótce. Następny mecz Borussia Dortmund rozegra z Bologną we wtorek 21 stycznia o godz. 21:00.