Grabara mógł grać dla giganta i nagle dramat. "Był tam jedną nogą"

Kamil Grabara latem zeszłego roku zamienił FC Kopenhagę na VfL Wolfsburg. I nie potrzebował wiele czasu na niemieckich boiskach, aby potwierdzić duże możliwości. Z tego powodu zaczął być łączony z bardziej znanymi klubami.

Kamil Grabara mógł trafić do słynnego klubu. Niespodziewana przeszkoda

Polski bramkarz był już blisko wielkiej piłki, w przeszłości występował w zespołach młodzieżowych Liverpoolu, a czasem trenował z pierwszym zespołem. Ostatecznie okrężną drogą, poprzez niższe ligi angielskie (wypożyczenie do Huddersfield) i Danię (wypożyczenie do Aarhus, FC Kopenhaga), trafił do Bundesligi. Choć mógł obrać zupełnie inny kierunek.

Grabarą interesowały się włoskie kluby. Swego czasu realny był transfer do Juventusu, o czym mówił Wojciech Szczęsny. Natomiast niedawno wyszło na jaw, że mógł trafić do innego potentata. "Kamil potwierdził mi, że w przeszłości rzeczywiście był jedną nogą w Napoli. Gdyby nie kontuzja twarzy (za czasów gry w Kopenhadze - red.), której się nabawił, gdy kontrakt był na stole, to trafiłby na południe Włoch" - przekazał w serwisie X dziennikarz Piotr Dumanowski, który po ostatnim meczu Wolfsburga z Hoffenheim (1:0) przeprowadził wywiad z 26-latkiem.

W trakcie rozmowy padło pytanie o inne spekulacje transferowe, mianowicie te łączące bramkarza z Bayernem Monachium, najbliższym ligowym rywalem Wolfsburga - w stolicy Bawarii miałby zostać następcą Manuela Neuera. Jak Grabara zapatruje się na szansę zaprezentowania swoich umiejętności przed potencjalnym przyszłym pracodawcą?

- Wydaje mi się, że jeden mecz nie robi z ciebie ani genialnego, ani tragicznego bramkarza. Gram dla Wolfsburga, zostawiam wszystko na boisku i mam nadzieję, że wyciągniemy pozytywny wynik - odpowiedział wymijająco w rozmowie z Eleven Sports.

Od początku sezonu Kamil Grabara rozegrał 19 meczów dla VfL Wolfsburg. Siedem z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych 12 spotkaniach łącznie przepuścił 28 bramek.