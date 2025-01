Zapadła decyzja ws. Neuera. W Bayernie już wiedzą

Manuel Neuer już od wielu lat jest podstawowym bramkarzem Bayernu Monachium. Podobnie jest w tym sezonie. Rozegrał 19 spotkań, wpuszczając 13 goli, a 12 razy zachowując czyste konto. I niewykluczone, że ten bilans mógłby być jeszcze bardziej imponujący, gdyby nie wydarzenia z grudniowego meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec z Bayerem Leverkusen.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki do dziś jest wielbiony w Hiszpanii i Turcji. "Jego zdjęcie wisiało obok Papieża"

Wówczas już w 17. minucie golkiper wyleciał z boiska. Powodem był brutalny faul na Jeremim Frimpongu. Ostatecznie Bawarczycy przegrali 0:1, ale to nie był koniec złych wiadomości. Okazało się, że podczas starcia z rywalem ucierpiał sam Neuer.

Manuel Neuer wraca na murawę. Vincent Kompany potwierdza

Niemiec doznał złamania żebra, które wykluczyło go z czterech spotkań. Mimo wszystko drużyna dobrze poradziła sobie bez podstawowego bramkarza i odniosła trzy zwycięstwa. Tylko raz musiała uznać wyższość rywali, a konkretnie w starciu z FSV Mainz (1:2).

- Spodziewamy się, że wróci w styczniu - deklarował Vincent Kompany tuż po ujawnieniu informacji o urazie. Przed Bayernem pierwszy mecz 2025 i kibice zastanawiali się, czy już na to spotkanie wróci Neuer. W piątkowy wieczór trener rozwiał wszelkie wątpliwości. Miał dobre wieści dla fanów w tej sprawie.

Zobacz też: Milik skreślony. "Nie ma już żadnej nadziei".

- Gdybym nie wiedział, że jest kontuzjowany, nie zauważyłbym tego. Doświadczenie również mu pomaga. Wie, w jaki sposób pracować, by wrócić do formy. Jego rola także pozostaje niezmienna. Jest dla nas bardzo ważny - podkreślał Kompany na konferencji prasowej, cytowany przez oficjalną stronę klubu, dodając, że Neuer będzie dostępny na sobotni mecz z Borussią Moenchengladbach. I najprawdopodobniej to właśnie 38-latek rozpocznie starcie w bramce. Tym samym po ponad miesiącu przerwy wróci na murawę - ostatni raz zagrał 3 grudnia 2024.

Kolejne kontuzje w obozie Bayernu

Kompany miał też nieco gorsze wieści dla kibiców. W zbliżającym się spotkaniu nieobecni będą Jamal Musiala czy Daniel Peretz, który zastępował Neuera pod jego nieobecność. Pierwszy z nich jest chory, a drugi ma poważniejszy problem. Na jednym z ostatnich treningów doznał stłuczenia nerki i nie pojawi się na boisku przez kilka tygodni.

Bayern pozostaje liderem Bundesligi. W 15 meczach zgromadził 36 punktów. Ma jedno "oczko" przewagi nad Bayerem Leverkusen, ale też o jedno spotkanie rozegrane mniej. Starcie z Borussią Moenchengladbach rozpocznie się o godzinie 18:30.