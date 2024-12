A jednak! Najbardziej rozchwytywany piłkarz zaskoczył wszystkich. Tam będzie grał

Poprzedni sezon był dla Bayeru Leverkusen spełnieniem najpiękniejszych marzeń. Klub, który do tej pory prześmiewczo był nazywany "Neverkusen" w końcu zerwał z łatką przegranego i wywalczył historyczne mistrzostwo Niemiec. Sezon zakończył bez ligowej porażki, a na dokładkę sięgnął także po krajowy puchar.

Gwiazda podjęła decyzję. Zaskoczyła wszystkich

Jednym z architektów tego wyniku był Florian Wirtz. W 32 meczach zdobył aż 11 goli i zaliczył 12 asyst. Nie sposób nie docenić jego wkładu w historyczne sukcesy klubu. Wiadome jednak, że jego talent doceniano nie tylko w Niemczech.

Spekulowano o tym, że już niedługo może zmienić klub. W jego kontekście padały nazwy Bayern Monachium, Manchesteru City, FC Barcelony i Realu Madryt, ale wygląda na to, że przynajmniej na razie jego przyszłość się wyjaśniła. Szczegóły przekazał "Kicker".

"To przewrót! Dla Bayeru 04, dla dyrektorów zarządzających Simona Rolfesa i Fernando Carro. I dla całego klubu. Jak donosi 'Kicker', Florian Wirtz przedłużył swój kontrakt z mistrzami Niemiec, który wcześniej obowiązywał do 2027 roku, o co najmniej rok. Umowa jest już podpisana" - czytamy we wspomnianym źródle.

Wirtz to także ważny członek reprezentacji Niemiec, z którym na ostatnim Euro dotarł do ćwierćfinału. W 29 meczach w kadrze narodowej zdobył trzy gole. Nie gorzej idzie mu także w tym sezonie. W 14 meczach Bundesligi zdobył sześć goli i zaliczył cztery asysty.

21-latek, mimo tak młodego wieku, dla Leverkusen rozegrał już 176 meczów. Zdobył dla klubu 52 gole i zaliczył 55 asyst. "Aptekarze" pozyskali go jako 17-latka z Kolonii za 200 tysięcy euro.

Po 14. kolejkach tego sezonu mistrzowie Niemiec zajmują drugie miejsce w tabeli i mają cztery punkty straty do Bayernu. W sobotę po golach Martina Terriera i właśnie Wirtza pokonali na wyjeździe Augsburg 2:0. Rok zakończą 21 grudnia domowym starciem z Freiburgiem.