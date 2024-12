Oto kolejny dowód z Niemiec. Idzie recesja. W innych krajach jeszcze gorzej

Deutsche Fussball-Liga ogłosiła, że podpisała w ubiegłym tygodniu nową umowę na transmisję meczów Bundesligi. Prezes zarządu Steffen Merkel z dumą ogłosił: "Kluby mają teraz zapewnione bezpieczeństwo finansowe na wysokim poziomie przez kolejne cztery lata". Rzeczywiście w przeciwieństwie do wielu innych europejskich lig Bundesliga może pochwalić się niezaprzeczalnym sukcesem. Nowa umowa telewizyjna jest wyższa niż poprzednia. W latach 2021-25 Bundesliga zarabiała 1,1 miliarda euro za sezon. A teraz będzie to 1,12 miliarda. Całe dwa procent więcej. Co prawda inflacja, która np. w ubiegłym roku wynosiła 5,9 procent, już tę podwyżkę zjadła, ale nie ma co się czepiać, na papierze wygląda całkiem nieźle.

Osiem lat temu Bundesliga dostała więcej

— Bezpieczeństwo finansowe osiągnięte dzięki temu wynikowi jest kluczowym fundamentem dla pozytywnego rozwoju Bundesligi i Bundesligi 2. Z tej silnej pozycji musimy stawić czoła wyzwaniom ekonomicznym, sportowym i politycznym — i nadal rozwijać nasze ligi wraz z 36 klubami i dostosować je do przyszłości — powiedział natomiast drugi z prezesów DFL Marc Lenz.

Gdyby rzeczywiście ktoś chciałby się przyczepić, to by wskazał, że Bundesliga za bardzo nie ma czego świętować. Gdy podpisywała taką samą umowę 8 lat temu, to dostała więcej. Wtedy było to 1,16 mld euro za sezon. Potem był jednak COVID-19, wojna na Ukrainie i inflacja. I wartość ligi niemieckiej w oczach prezesów firm z medialnego rynku spadła.

Wspomnianą już wcześniej dwa razy inflację odczuli też abonenci, którzy płacą za to, by oglądać mecze Bundesligi na platformie streamingowej DAZN i kablowej telewizji SKY. Ta pierwsza zachęciła fanów w pierwszym roku pokazywania meczów ceną 14,99 euro za miesiąc. W sierpniu 2022 r. opłata wzrosła dwukrotnie (29,99), ale to nie był koniec podwyżek. Pół roku później subskrypcja wyniosła 39,99 euro, a od lipca 2023: 44,99 euro (przy umowie na 12 miesięcy obowiązuje stara cena), ale w tej cenie może też oglądać Ligę Mistrzów. Abonenci Sky mogą oglądać Bundesligę za 30 euro miesięcznie. Statystyczny niemiecki kibic musi więc wydać na oglądanie ligi 75 euro miesięcznie, czyli około 320 złotych.

Prezes Bayernu się cieszy z rachitycznej podwyżki

— Wynik przetargu jest sukcesem, zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej i w porównaniu z innymi ligami w Europie. Mamy bezpieczeństwo planowania i podnoszenia atrakcyjność ligi — powiedział prezes Bayernu Jan-Christian Dreesen dla DPA. — Dla nas jako jednego z czołowych klubów i motoru napędowego ligi, szczególnie ważne jest, aby poziom nie tylko został utrzymany, ale mógł być trochę podniesiony — tylko w ten sposób możemy nadal rywalizować w międzynarodowych rozgrywkach.

Dreesen ma trochę racji. Bundesliga będzie silniejsza nie tyle swoim wzrostem, ile problemami największych rywali. We Francji jest dużo gorzej. Ligue 1 ma łączną umowę z DAZN i BeIN Sport o wartości 500 milionów euro rocznie. We Włoszech Sky i DAZN płacą 900 mln euro za sezon za prawa do transmisji Serie A. Hiszpańska La Liga ma obecnie umowę, podzieloną między Telefonica i DAZN, o wartości 990 mln euro. Niekwestionowanym liderem pozostaje Premier Leauge z krajową umową na sumę 2,2 mld. Dominację Anglików nad kontynentem widać jeszcze bardziej w umowach na transmisje za granicą. Premier League obecnie zarabia 1,69 miliarda euro rocznie z tego tytułu, a nowe umowy dadzą jej jeszcze podwyżkę. Dla porównania, La Liga dostaje 983 mln euro na sezon, Serie A 406,69 mln euro, a Bundesliga ledwie 263,08 mln euro.

Bundesliga ma nad czym pracować

Komentując te różnice Sebastian Stafford Bloor serwis The Athletic stwierdza: "Jest nad czym pracować. Pod względem komercyjnym Bundesliga cierpi z powodu braku konkurencji — Bayern Monachium wygrał 11 z ostatnich 12 mistrzostw Niemiec — a liga jako całość nie przyciąga gwiazd w takiej liczbie, jak angielski futbol. W efekcie Bundesliga straciła na atrakcyjności poza granicami swojego kraju".

Nic więc dziwnego, że coraz więcej zawodników z Bayernu Monachium chce iść ścieżką Roberta Lewandowskiego. Bawarczyków czekają w tym roku bardzo trudne negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktów. Po sezonie za dramo mogą odejść Joshua Kimmich, Alphonso Davies i Leroy Sane. Za półtora roku wolni będą Jamal Musiala, Dayot Upamecano i Serge Gnabry.

Sytuacja na telewizyjnym rynku w Europie wygląda tym bardziej mrocznie, gdy porówna się go z rynkiem za oceanem. W USA medialne prawa sportowe notują ogromne wzrosty niezależnie czy chodzi o futbol amerykański, koszykówkę, sport akademicki, tenis czy piłkę nożną. Ma to na pewno związek z wyższym wzrostem PKB, jaki notują Stany Zjednoczone w porównaniu do Unii Europejskiej, ale także bardziej optymistycznym zapatrywaniem całego biznesu na przyszłość ekonomii.