Liverpool dał za niego 60 milionów. Niewiarygodne, gdzie teraz wylądował

Liga Mistrzów, mistrzostwo Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Superpuchar Europy, Tarcza Wspólnoty - Naby Keita wygrał z Liverpoolem wszystkie najważniejsze trofea. Aczkolwiek jego wkład w te sukcesy trudno uznać za znaczący.

Naby Keita odbił się od Liverpoolu, a potem nagrabił sobie w Werderze Brema. Co za upadek

Sprowadzony latem 2018 r. z RB Lipsk za 60 mln euro Gwinejczyk przez pięć sezonów na Anfield rozegrał 129 meczów (11 goli, siedem asyst). To nie najgorszy wynik, ale oczekiwania były znacznie większe. Finał był taki, że latem zeszłego roku umowa pomocnika wygasła i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się on do Werderu Brema.

Po powrocie do Niemiec Keita stracił start rozgrywek z powodu kontuzji, a później prezentował się słabo i stracił miejsce w składzie. A czarę goryczy przelała sytuacja sprzed kwietniowego meczu z Bayerem Leverkusen (0:5) - gdy 29-latek dowiedział się, że nie wyjdzie w podstawowym składzie, opuścił drużynę i zamiast udać się na wyjazd, wrócił do domu. Natychmiast został odsunięty od pierwszego zespołu i o grze mógł pomarzyć (choć reprezentował Gwineę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu).

Naby Keita znalazł nowy klub. To mistrz kraju występujący w Lidze Europy

Po wielu miesiącach męczarni dla obu stron nadeszły przełomowe wieści. W poniedziałek 9 grudnia ogłosił je w serwisie X dziennikarz Fabrizio Romano. "Naby Keita do Ferencvarosu, here we go! Zawarto umowę w sprawie transferu byłego pomocnika Liverpoolu z Werderu Brema do węgierskiej drużyny. Wypożyczenie na rok z opcją wykupu, przebyte badania" - napisał. Gwinejczyk trafi do nowego klubu w styczniu.

Można zatem mówić o sporym zjeździe zawodnika, który zagra w 22. lidze rankingu krajowego UEFA. Choć nie trafił najgorzej, Ferencvaros to mistrz Węgier walczący o obronę tytułu, ponadto z powodzeniem występuje w Lidze Europy, gdzie po pięciu kolejkach ma 9 pkt i zajmuje 12. miejsce w tabeli - liczy się zatem w walce o czołową ósemkę (i bezpośredni awans do 1/8 finału). Choć w jego kadrze próżno szukać znanych zawodników. Polacy najlepiej mogą kojarzyć Kady'ego Borgesa Malinowskiego, Brazylijczyka swego czasu łączonego z naszą reprezentacją. Zatem były gracz Liverpoolu będzie zdecydowanie najgłośniejszym nazwiskiem w zespole i być może na Węgrzech uratuje się przed totalnym upadkiem.

Naby Keita rozegrał tylko pięć spotkań (łącznie 107 minut) dla Werderu Brema, nie strzelił żadnego gola i nie zanotował żadnej asysty. Jego kontrakt z klubem Bundesligi obowiązuje do końca czerwca 2026 r.