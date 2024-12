Alarm w Bayernie Monachium! Fatalne wieści ws. Neuera

W grudniu 2022 roku reprezentacja Niemiec okazała się jednym z największych rozczarowań mistrzostw świata w Katarze i odpadła z turnieju już po fazie grupowej. Po mundialu piłkarze udali się na krótkie urlopy i nie inaczej było w przypadku Manuela Neuera. Niemiecki bramkarz pojechał na narty i doznał poważnego złamania nogi, co wyeliminowało go z gry aż do końca października 2023 roku. Ostatecznie wrócił do gry w podstawowym składzie Bayernu i przedłużył umowę z klubem do końca czerwca 2025 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo

W obecnym sezonie Manuel Neuer był podstawowym zawodnikiem Bayernu Monachium i w 19 występach wpuścił tylko 13 bramek i zanotował aż 12 czystych kont. Jednak sytuacja zmieniła się przy okazji meczu w Pucharze Niemiec z Bayerem Leverkusen (0:1). Neuer wyleciał z boiska w 17. minucie po zobaczeniu czerwonej kartki. Wtedy na murawie pojawił się Daniel Peretz.

Zagadkowa absencja Manuela Neuera. Vincent Kompany wszystko wyjaśnił

Izraelski bramkarz od pierwszej minuty rozpoczął także mecz z Heidenheim (4:2), a Neuera zabrakło nawet na ławce rezerwowych. Ba! 38-latek nie trenował z zespołem przed tym spotkaniem. Pojawiło się pytanie - co się stało Neuerowi?

Niemiec nie znalazł się w kadrze Bayernu Monachium na wtorkowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck. Wreszcie całą sytuację wyjaśnił trener Bawarczyków Vincent Kompany na przedmeczowej konferencji prasowej. W pewien sposób można stwierdzić, że historia lubi się powtarzać.

- Manuel Neuer ma złamane żebro. Prawdopodobnie nie zagra już w tym roku. Spodziewamy się, że wróci w styczniu - przekazał Kompany. O ile przed dwoma laty bramkarz nabawił się złamania na nartach, tak tym razem doszło do niego we wspomnianym meczu z Bayerem, gdy Neuer zderzył się z Jeremiem Frimpongiem. Potwierdził to belgijski szkoleniowiec w rozmowie z mediami.

Do końca roku Bayern Monachium rozegra trzy spotkania: z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów oraz FSV Mainz i RB Lipsk w Bundeslidze.