W kadrze padaka, a tu takie wieści. Transfer Modera coraz bliżej

Jakub Moder gra bardzo mało w barwach Brighton, ale mimo to otrzymuje powołania do reprezentacji Polski. "Moder musi coś w najbliższym czasie zmienić" - pisał portal meczyki.pl. Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości może dojść do zmiany klubu Modera, ponieważ Polakiem interesuje się jeden z klubów, który występuje w fazie ligowej Ligi Mistrzów. To wicemistrz kraju z poprzedniego sezonu.

