Media: Trenerski geniusz wybrał nowy klub. Ależ to będzie hit!

Xabi Alonso w zeszłym sezonie objawił się jako trenerski geniusz. Wraz z Bayerem Leverkusen nie przegrał choćby meczu w sezonie, z wyjątkiem jednego - finału Ligi Europy z Atalantą Bergamo (przegrana 0:3). Sensacyjnie sięgnął za to po mistrzostwo Niemiec, przerywając 11-letni okres panowania Bayernu Monachium, a do tego dołożył krajowy puchar. Nic więc dziwnego, że o sprowadzeniu Hiszpana poprzedniego lata marzyła cała piłkarska Europa. Ten jednak postanowił pozostać w Leverkusen. Teraz wiele wskazuje na to, że wkrótce z niego odejdzie.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR potrzebuje zmian? Żelazny: Powinno być jak w futbolu amerykańskim. Komunikacja

Media: Xabi Alonso dogadał się z Realem. Już ogłosili, kiedy transfer

Takie informacje przekazał dziennikarz niemieckiego Sky Sports, Florian Plettenberg. W piątek zamieścił na platformie X wpis, w którym sugeruje, że Alonso jest dogadany z Realem Madryt. Udostępnił także wcześniejszy swój post na ten temat. "Manchester City wykazał konkretne zainteresowanie Xabim Alonso, jeśli Pep Guardiola opuści latem Manchester City! Jednakże w Bayerze Leverkusen twierdzą, że Alonso przejdzie do Realu Madryt, który jest obecnie faworytem do podpisania z nim kontraktu przyszłego lata. Alonso jest preferowanym kandydatem na następcę legendarnego Carlo Ancelottiego. Zwiększyłoby to również szanse na transfer Floriana Wirtza do Realu" - czytamy.

Podobne rewelacje ogłosił również hiszpański Eurosport. Zdaniem stacji Alonso przeniesie się do Realu Madryt latem 2025 r., mimo iż zarówno jego kontrakt z Bayerem, jak i Carlo Ancelottiego z Realem obowiązuje do końca czerwca 2026 r. Klub nie zamierza jednak czekać i zmiany na stanowisku szkoleniowca dokona rok wcześniej.

Tylko to może powstrzymać Real. Jest alternatywa dla Alonso

Plany mistrzom Hiszpanii może jeszcze pokrzyżować Bayern Monachium. Eurosport nie wyklucza, że jeśli Bawarczycy nie będą zadowoleni z pracy trenera Vincenta Kompany'ego, to jeszcze na ostatniej prostej włączą się do walki o Alonso. Stacja podała także, że wraz z odejściem trenera drużynę Bayeru opuści także lewy wahadłowy Alejandro Grimaldo. Wciąż nie wiadomo jednak do jakiego klubu się przeniesie.

W obecnym sezonie Bayer Leverkusen pod wodzą Xabiego Alonso nie spisuje się już tak rewelacyjnie jak w ostatnim. Doznał już dwóch porażek, a tabeli Bundesligi po 10 kolejkach zajmuje czwarte miejsce. Do liderującego Bayernu Monachium traci 9 punktów.