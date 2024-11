Katastrofa Piszczka i spółki. Koszmar się nie skończył

Borussia Dortmund pod dowództwem Nuriego Sahina i Łukasza Piszczka mierzy się z potwornymi problemami. Nieco ponad tydzień temu ekipa sensacyjnie odpadła z Pucharu Niemiec, a porażka 0:1 z Wolfsburgiem była trzecią z rzędu. W tej sytuacji w Niemczech podniosły się głosy, aby zwolnić szkoleniowców. Temat uciął jednak dyrektor sportowy Sebastian Kehl. - Przejdziemy przez to razem. W Borussii Dortmund zawsze panuje presja, nie popieramy tych żądań - wyjaśnił. Kryzys jednak nie minął.

Borussia musiała grać w dziesiątkę. Brutalny faul przesądził sprawę

Co prawda Borussia wygrała później dwa mecze - z RB Lipsk w Bundeslidze i Sturmem Graz w Lidze Mistrzów, ale w sobotę znów dała się pokonać. Lepsze od niej okazało się 11. w tabeli FSV Mainz. Problemy rozpoczęły się już w 27. minucie. Wtedy to koszmarny błąd popełnił lider defensywy - Emre Can. Doświadczony reprezentant Niemiec brutalnie sfaulował Jae-Sunga Lee. Zaatakował go wślizgiem wyprostowaną nogą i obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę. Zespół musiał przez ponad godzinę radzić sobie w dziesiątkę i zadaniu nie sprostał.

Gorąco zrobiło się pod koniec pierwszej połowy. Najpierw w 36. minucie wynik otworzył Lee. Koreańczyk wykorzystał zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu Mwene i po wrzutce z przeciwnej strony Caciego złożył się do główki. W ten sposób efektownie pokonał Alexandra Meyera. Radość skrzydłowego Mainz nie trwała jednak długo, bo chwilę później sfaulował w polu karnym Serhou Guirassy'ego. Sędzia wskazał rzut karny i pewnie wyegzekwował go sam poszkodowany. W końcu w doliczonym czasie dośrodkowanie Danny'ego da Costy na gola na 2:1 zamienił Jonathan Burkardt. Z bliskiej odległości huknął tuż pod poprzeczkę i dał Mainz prowadzenie do przerwy.

Kolejna wpadka Borussii. Co z Sahinem i Piszczkiem?

Po zmianie stron Borussia nie była jednak w stanie odpowiedzieć. Zamiast tego po raz kolejny zaatakowali gospodarze. W 54. minucie długim podaniem z głębi pola na skrzydło popisał się Sano. Do piłki dopadł Mwene, wbiegł z nią pod końcową linię i wyłożył do Paula Nebela. 22-latek uderzył z pierwszej piłki i ustalił wynik na 3:1. Borussia do końca spotkania oddała tylko jeden strzał i to w dodatku niecelny i zasłużenie przegrała.

Dla ekipy Łukasza Piszczka była to już czwarta ligowa porażka w sezonie. A to stawia duet trenerski w trudnej sytuacji. W tabeli Bundesligi Borussia zajmuje dopiero siódme miejsce z dorobkiem 16 punktów. Prowadzi Bayern Monachium z 26 punktami.