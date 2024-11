Kompletne szaleństwo w meczu Bundesligi! Wynik jak z hokeja!

Świadkiem niesamowitego meczu byli kibice na stadionie we Frankfurcie! Tamtejszy Eintracht rozgromił Bochum aż 7:2. Gospodarze już po nieco ponad pół godziny prowadzili 4:0, a gdy goście nieco się do nich zbliżyli, to w drugiej połowie w raptem dziesięć minut dorzucili im kolejną "porcję" trafień. Eintrachtowi ostatnio nie szło w lidze i chciał się wyładować. Zrobił to. Niezwykle bezlitośnie.

3 fot. Screen: Viaplay/Transmisja Otwórz galerię Na Gazeta.pl