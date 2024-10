Rummenigge ujawnił prawdę o Lewandowskim. Poszło w świat. "Musicie wiedzieć..."

Robert Lewandowski w 2022 roku opuścił Bayern Monachium, gdzie przeżył najlepsze lata swojej kariery. Wygrał absolutnie wszystko - mistrzostwa Niemiec, Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata - a do tego przez sezon był najlepszym zawodnikiem na świecie. W Monachium stworzył więc swoją legendę, a ta przetrwała do teraz. Znakomicie wspominają go nie tylko kibice, ale również szefowie.

Tak w Bayernie Monachium wspominają Roberta Lewandowskiego. "Ważny doradca"

O Lewandowskim głos zabrał były prezes Rady Nadzorczej Bayernu Karl-Heinz Rummenigge, który udzielił obszernego wywiadu Georgowi Holznerowi z "Kickera". Były piłkarz rozmawiał o wielu zawodnikach, ale słowa o Polaku naprawdę zasługują na wyróżnienie.

- Kilka transferów było dla Bayernu niezbędnych. Jeden z nich to ściągnięcie Lewandowskiego - zaczą Rummenigge. - To maszyna do strzelania goli, a do tego naprawdę dobry facet. Nigdy nie widziałem bardziej szczerego piłkarza od niego - dodał.

Na tym pochwały w kierunku Polaka się nie skończyły. - Zawsze dawał mi szczere odpowiedzi, a nie takie, które miały przynieść mu korzyść. Musicie wiedzieć, że to nie jest częste, bo ja musiałem dbać o dobro klubu, a nie tylko jego dobro - wyjawił dwukrotny zdobywca Złotej Piłki.

- Robert był dla mnie ogromnie ważnym doradcą. Z nim można było rozmawiać o piłce nożnej na niezwykle wysokim poziomie, a do tego był ekstremalnie mądrym człowiekiem - podsumował były szef Bayernu Monachium.

Na miłe słowa od Karla-Heinza Rummenigge zasłużyli jeszcze m.in. Thomas Mueller i Manuel Neuer, a więc dobrzy znajomi Lewandowskiego, a do tego dwie legendy Bayernu. Polak bez wątpienia również należy do największy ikon klubu z Monachium i jak widać, znakomicie go tam zapamiętano.