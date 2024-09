Grabara wypalił przed kamerą: "Najgłupszy karny w historii"

- Patrząc na wszystkich Polaków, w Niemczech jest o nim najgłośniej. Głównie za sprawą świetnego występu z Bayernem - oznajmił niedawno dziennikarz portalu 90min.de Franz Krafczyk, odnosząc się do Kamila Grabary. Ten po raz kolejny był wyróżniającym się zawodnikiem w ekipie VfL Wolfsburg, ale nie uchronił go przed sobotnią porażką z Eintrachtem Frankfurt 1:2.

Kamil Grabara wprost po porażce. "Podarowaliśmy najgłupszego karnego w historii Bundesligi"

Goście objęli prowadzenie w 30. minucie po golu Omara Marmousha, który świetnie sfinalizował podanie Hugo Ekitike. Kwadrans przed końcem wyrównał Ridle Baku, ale sześć minut później po błędzie jednego z obrońców sędzia podyktował rzut karny. Tego pewnie na gola zamienił Marmoush i dał zwycięstwo ekipie Eintrachtu. - Ten remis byłby bardziej sprawiedliwy - przekazał dziennikarz Viaplay.

Rozczarowania nie krył Kamil Grabara. - Trudno się nie zgodzić. Ale wydaje mi się, że na własne życzenie przegrywamy taki mecz w domu. Po strzeleniu gola na 1:1 powinniśmy przejąć inicjatywę. Widziałem po rywalach, że oni chcieli wówczas, żeby to spotkanie się skończyło. Po tym dajemy najgłupszego karnego w historii Bundesligi i zostajemy skarceni za naszą niefrasobliwość. Prosiliśmy się o kłopoty - odpowiedział.

Grabara uważa, że podyktowany rzut karny dla rywali był słuszny. - To jest często miecz obusieczny z tym VAR-em i dzisiaj my zostaliśmy ugodzeni - dodał. Reprezentant Polski zanotował cztery skuteczne interwencje, natomiast zaznaczył, że nie ma to dla niego znaczenia przy porażce. - Jestem profesjonalnym piłkarzem, więc co się dzieje, na to muszę reagować - przyznał.

Za tydzień piłkarze Ralpha Hasenhuettla zmierzą się na wyjeździe z mistrzem Niemiec Bayerem Leverkusen. - Na pewno atmosfera, w której pojedziemy na mecz, byłaby inna po remisie. Nie mielibyśmy wówczas nic do stracenia, a musimy desperacko walczyć o jakiekolwiek punkty. To będzie ekstremalnie trudne zadanie. Prawdopodobnie najtrudniejszy mecz wyjazdowy w tym sezonie - oznajmił.

Portal Sofascore wystawił naszemu zawodnikowi za to spotkanie notę 7,2 (druga najwyższa w zespole po Ridle Baku - 7,5). Jak dotąd, jest on najlepszym piłkarzem VfL Wolfsburg w tym sezonie ze średnią oceną 7,6. Po jednej z obron na profilu drużyny wstawiono wymowny wpis. "Niesamowita obrona. Polak znów utrzymuje nas przy życiu" - można było przeczytać. Po trzech kolejkach Wolfsburg zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech pkt.