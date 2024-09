Niemcy już zakochani w reprezentancie Polski. Tłumaczą jego fenomen

Tego lata zakończyła się trwająca trzy sezony przygoda Kamila Grabary z FC Kopenhaga. Nasz bramkarz przeniósł się za ponad 13 milionów euro do niemieckiego VFL Wolfsburg. Zasadniczo transfer dopięto już w 2023 roku, ale ustalono wówczas, że Polak oficjalnie dołączy do "Wilków" dopiero od bieżącego sezonu, po wygaśnięciu kontraktu wieloletniego numeru 1 VFL, czyli Koena Casteelsa. Belg broni dziś w saudyjskim Al-Quasidah, a Grabara zajął jego miejsce i robi to naprawdę znakomicie.

Grabara ekspresowo podbija Niemcy

Polak rozegrał jak dotąd tylko trzy mecze, ale to wystarczyło, by podbić serca tamtejszej publiki, zwłaszcza poprzez starcia w Bundeslidze. W niej Wolfsburg przegrał 2:3 z Bayernem Monachium i wygrał 2:0 z Holstein Kiel. Choć Grabara zachował czyste konto w tym drugim spotkaniu, to jeszcze bardziej chwalony był po tym pierwszym. Gdyby nie on to Wolfsburg straciłby o wiele więcej goli niż trzy. Polak trafił wówczas nawet do jedenastki kolejki "Kickera".

Ogólnie mówiąc, były golkiper Liverpoolu zyskał sobie już wielu fanów za naszą zachodnią granicą, a fani Wolfsburga nie sprawiają wrażenia zmartwionych odejściem Casteelsa. Podkreśla to dziennikarz portalu 90min.de Franz Krafczyk. W rozmowie z WP SportoweFakty Niemiec mocno chwalił Polaka i zauważa, że ten nie sprawia kłopotów swoimi wypowiedziami, z czym w przeszłości różnie bywało

Kamil Grabara kluczem do sukcesu Wolfsburga? Drugi z Polaków także ważny

- Spisuje się świetnie. W meczu z Bayernem stracił 3 gole, ale nikt go za to nie wini, bo i tak uchronił zespół przed utratą większej liczby bramek. Co ważne, na razie nie słyszałem o nowych problemach Grabary, biorąc pod uwagę kwestie wizerunkowe. Patrząc na wszystkich Polaków, w Niemczech jest o nim najgłośniej. Głównie za sprawą świetnego występu z Bayernem - powiedział Krafczyk.

Niemiec zauważył także rosnącą formę Jakuba Kamińskiego, który odbudowuje się po fatalnym poprzednim sezonie. - Mówiłem, że może zagrać dobry sezon i wciąż jestem tego samego zdania. Jak dotąd widać, że sprawdza się w nowej roli. Myślę, że VfL Wolfsburg powalczy o miejsca 5-7, które pozwoliłyby powrócić do europejskich pucharów. Potrzebują do tego Kamińskiego i Grabary w formie - ocenił dziennikarz. Kolejny mecz Wolfsburg rozegra już dziś w sobotę 14 września o 15:30 na własnym boisku z Eintrachtem Frankfurt.