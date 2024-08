9 lat i koniec! Gwiazdor odejdzie z Bayernu Monachium

Latem w Bayernie Monachium doszło do prawdziwej rewolucji. W klubie trudno było zaakceptować fakt utraconego mistrzostwa Niemiec i zdecydowano się na radykalne zmiany. Trenerem został Vincent Kompany, a wraz z nim do Monachium przybyli nowi zawodnicy. Bawarczycy na wzmocnienia wydali ponad 140 milionów euro, a to wszystko sprawia, że dla jednej z gwiazd zwyczajnie zabrakło miejsca. Może ona opuścić Bawarię.

