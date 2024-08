Klamka zapadła! Tymoteusz Puchacz zdecydował, w którym klubie chce grać

Tymoteusz Puchacz ma za sobą całkiem udany sezon. W barwach niemieckiego Kaiserslautern rozegrał 36 meczów, w których strzelił gola i zaliczył 13 asyst. Dobra gra w 2. Bundeslidze zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski na Euro 2024. Co prawda, w samym turnieju nie wystąpił nawet przez minutę, ale i tak wzbudził zainteresowanie innych klubów. Po turnieju wrócił z wypożyczenia do Unionu Berlin, ale wiele wskazuje na to, że opuści stolicę Niemiec - tym razem na stałe.

Media: Tymoteusz Puchacz o krok od transferu. "Ma zostać zawodnikiem beniaminka Bundesligi"

Puchacz do Unionu dołączył w lipcu 2021 r. i od początku miał problem z przebiciem się do składu. Dlatego też klub wypożyczał go - najpierw do Trabzonsporu, potem Panathinaikosu Ateny, a ostatnio Kaiserslautern. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze rok, więc dla berlińczyków to ostatni moment, by na nim zarobić. Wygląda na to, że niego skorzystają.

Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. - Tymoteusz Puchacz odchodzi z Unionu Berlin. Reprezentant Polski udał się na testy medyczne i ma zostać zawodnikiem beniaminka Bundesligi - Holstein Kiel - napisał na portalu X.

Szansa dla Tymoteusza Puchacza. W końcu rozgości się w Bundeslidze?

Według Włodarczyka Holstein Kiel już wcześniej interesowało się Puchaczem i składało Unionowi ofertę. Ten jednak propozycję odrzucił, ale na kolejną już przystał. Drużna z Kilonii poprzedni sezon 2. Bundesligi zakończyła na drugim miejscu, punkt za FC St. Pauli.

Puchacz w nowych barwach będzie miał wielką szansę na miejsce w podstawowym składzie. Zespół prowadzony przez Marcela Rappa preferuje ustawienie z trójką środkowych obrońców i dwoma wahadłowymi. Polak zająłby miejsce po lewej stronie, na którym w zeszłym sezonie występował 19-letni Tom Rothe. Zdolny młodzieżowiec w Kilonii przebywał jednak tylko w ramach wypożyczenia i już wrócił do Borussii Dortmund. Nowy sezon Bundesligi startuje 23 sierpnia. Dzień później Holstein Kiel rozegra pierwszy mecz z TSG Hoffenheim.