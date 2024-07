Zapomniany reprezentant Polski wypalił o Lewandowskim. "To absolutnie nie jego wina"

Dawid Kownacki zupełnie inaczej wyobrażał sobie powrót do Bundesligi. W zeszłym roku przeszedł z drugoligowej Fortuny Duesseldorf do Werderu Brema, w którym zupełnie mu nie poszło. Rozegrał 22 mecze, ale tylko trzy od pierwszej minuty, nie strzelił żadnego gola i nie zanotował żadnej asysty.

Niewykluczone, że Polak niebawem zmieni klub. - Nie możemy zagwarantować Kownackiemu regularnej gry w przyszłym sezonie. Było to z nim wyraźnie omówione. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, usiądziemy do stołu - powiedział wprost Clemens Fritz, dyrektor sportowy klubu z Bremy.

Dawid Kownacki ocenia swoją sytuację w Werderze Brema. "Zabrakło trochę zaufania"

Dwa tygodnie temu Kownacki rozpoczął przygotowania z Werderem. Mimo pojawiających się plotek transferowych na razie koncentruje się na tym, aby z jak najlepszej strony pokazać się na treningach i powalczyć o miejsce w składzie. Liczy, że nadchodzący sezon będzie dla niego bardziej udany od poprzedniego. Zwłaszcza że wie, w czym był problem.

- Zabrakło trochę zaufania ze strony sztabu szkoleniowego. Oczywiście wina leży też po mojej stronie, bo być może nie prezentowałem się tak, jak powinienem. Rozmawiałem z trenerem w trakcie sezonu i przyznał, że nie może powiedzieć na mnie złego słowa, że jest zadowolony z mojej postawy na treningach. Dodał, że w piłce ważne jest też szczęście. Akurat gdy zostałem zmieniony, to drużyna zaczęła grać lepiej, więc uznał, że nie ma sensu mieszać - powiedział w wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty. A zapytany o transfer odpowiedział, że "być może niebawem coś się wydarzy".

27-latek nie czuje, żeby między drugim a pierwszym poziomem rozgrywkowym w Niemczech była aż taka różnica i chce udowodnić, że ostatni sezon był "wypadkiem przy pracy". Przy tym nie chce nakładać na siebie zbyt dużej presji i nie skupia tak bardzo na oczekiwaniach, jakie mają wobec niego inni.

- W przeszłości krytyka mocno mnie dotykała, a przez to blokowała mnie na boisku. Na pewno popełniłem sporo błędów - dodał. Obecnie podchodzi do wszystkiego z większym spokojem, na co wpływa m.in. to, że założył rodzinę. W jego karierze było wiele trudnych momentów, za czasów gry w Fortunie Duesseldorf musiał przejść dwie poważne operacje, po których trudno było mu się podnieść. Pomógł mu w tym powrót do Polski.

- Wypalenie to może za duże słowo, ale to, co zawsze kochałem, stawało się dla mnie udręką. Wszystkie złe emocje skumulowały się w jednym momencie. Może nie było aż tak źle, bym poważnie rozważał koniec kariery, ale to faktycznie był bardzo trudny moment. Karierę uratował mi transfer do Lecha. Tam odżyłem piłkarsko i uwierzyłem na nowo, że wciąż stać mnie na wielkie rzeczy - wyznał.

Dawid Kownacki czeka na powrót do reprezentacji Polski. Szczere słowa o Robercie Lewandowskim

Kownacki był już na dwóch wielkich turniejach - mistrzostwach świata w Rosji oraz Euro 2020. W kadrze po raz ostatni zagrał za kadencji Paulo Sousy, ale Michał Probierz o nim nie zapomniał. W zeszłym roku w Bremie pojawił się Sebastian Mila, asystent selekcjonera, który odbył rozmowę z napastnikiem.

Na tegoroczne mistrzostwa Europy 27-latek nie pojechał, ale nie ma o to pretensji. - Nie było we mnie zupełnie żadnej złości. Poprzedni sezon był dla mnie fatalny i nie miałem nawet prawa liczyć na powołanie - przyznał. Jednocześnie bardzo ekscytował się meczami reprezentacji Polski i uważa, że widać postęp w porównaniu do poprzedniego roku. - Mamy świetnych zawodników, z których trzeba teraz zrobić drużynę - wyjaśnił.

Na Euro 2024 Polacy musieli długo radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który tuż przed turniejem doznał kontuzji i wrócił dopiero na drugi mecz z Austrią (w drugiej połowie wszedł z ławki). W kolejnym spotkaniu z Francją (1:1) napastnik FC Barcelony zdobył bramkę i na razie nie zapowiada się, aby miał rezygnować z kadry.

- Sam się jednak zastanawiam, czy nie jest tak, że jego obecność na boisku podświadomie zdejmuje część odpowiedzialności za wynik z innych. Być może jest tak, że bez niego część zawodników brałaby większy ciężar gry na siebie. To jednak tylko moje luźne przemyślenia. Robert jest wielką gwiazdą i nie wiem, czy niekiedy nie jest tak, że reszta piłkarzy, grając w jego cieniu, podświadomie zrzuca odpowiedzialność z siebie: na zasadzie - jest Robert, to coś zrobi, żebyśmy wygrali - stwierdził Kownacki. Odrzuca także możliwość, że Lewandowski, którego uważa za "dość spokojną osobę", psuje atmosferę w kadrze.

- Nigdy nie widziałem u niego zachowania, które mogłoby źle wpływać na resztę drużyny. Jeśli zespół z nim w składzie nie osiąga odpowiednich wyników, to absolutnie nie jest to jego wina, a raczej przyczyny szukałbym w mentalnym podejściu innych zawodników - zakończył.

Dawid Kownacki jest związany kontraktem z Werderem Brema do końca czerwca 2027 r. Jego zespół rozpocznie sezon 19 sierpnia od meczu z Energie Cottbus w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec.