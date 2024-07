Piłkarz Bundesligi zatrzymany przez policję. Wstrząsające oskarżenia

Na początku lipca nowym zawodnikiem FSV Mainz został Japończyk Kaishu Sano. Jak się okazuje, 23-latek wciąż nie stawił się w nowym klubie. Wpływ na to ma jego... zatrzymanie. We wtorek wieczorem japońskie media poinformowały, że piłkarz jest zamieszany w przestępstwo seksualne i 14 lipca został schwytany przez policję. Co dalej z jego przygodą w Bundeslidze? Klub z Mainz odniósł się już do doniesień.

