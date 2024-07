To już oficjalne: Bayern Monachium ogłosił kolejny hitowy transfer

O transferze Joao Palhinhii do Bayernu Monachium głośno było już przed rokiem. Thomas Tuchel bardzo chciał w swojej drużynie portugalskiego pomocnika, jednak ówcześni mistrzowie Niemiec nie doszli do porozumienia z Fulham w kwestii odstępnego.

Podobnie było w zimowym okienku transferowym, kiedy temat odżył. Dobra forma Palhinhii w Premier League i fatalny sezon Bayernu, który potrzebował wzmocnień, mocno przyspieszył temat. W końcu Bawarczykom udało się dogadać z Anglikami.

Już kilka dni temu angielskie i niemieckie media informowały, że Bayern wyznaczył piłkarzowi termin testów medycznych. Palhinha przeszedł je chwilę po tym, jak Portugalia przegrała z Francją w ćwierćfinale Euro 2024.

Palhinha zawodnikiem Bayernu

W czwartek przed południem Bayern oficjalnie poinformował o pozyskaniu piłkarza. Portugalczyk związał się z klubem czteroletnim kontraktem. - Chcieliśmy go już rok temu i jak pokazał czas, to był słuszny wybór. Ważne, że nie straciliśmy kontaktu. Joao chciał tego transferu, a my potrzebujemy takich piłkarzy. On zapewni nam większą stabilność w środku pola - powiedział Max Eberl z Bayernu.

- To jeden z najlepszych i najszczęśliwszych dni w moim życiu. W końcu spełniłem marzenie i trafiłem do jednego z największych klubów w Europie. Przyszedłem tu po to, by odnieść sukces i zdobywać trofea - dodał Palhinha.

Według angielskich mediów Bayern zapłacił za Palhinhę 50 mln euro. Jeśli ta kwota jest prawdziwa, to w historii klubu drożsi od Portugalczyka byli jedynie Harry Kane, Lucas Hernandez, Matthijs de Ligt oraz Michael Olise, który trafił do klubu tego lata z Crystal Palace.

Palhinha zawodową karierę zaczynał w Sportingu. Zanim zaistniał w pierwszej drużynie, był wypożyczany do Belenenses i Bragi. Latem 2022 r. Fulham zapłaciło za pomocnika 20 mln funtów. Dwa lata później londyńczycy sprzedali go z ponad dwukrotnym zyskiem.

Palhinha to wicemistrz Europy U-19 z 2014 r. W pierwszej reprezentacji rozegrał do tej pory 31 meczów, strzelił dwa gole.