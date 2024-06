Media: 21-letni Polak blisko sensacyjnego transferu do Borussii Dortmund

Niespodziewanie Edin Terzić zrezygnował z funkcji szkoleniowca Borussii Dortmund i chwilowo finaliści Ligi Mistrzów pozostawali bez trenera. Nie trwało to jednak długo, bo w piątek 14 czerwca klub ogłosił, że nowym trenerem zespołu zostanie Nuri Sahin. Turek, który w przeszłości grał w Borussii, od grudnia był asystentem Terzicia.

Nuri Sahin ściągnie Polaka do Borussii Dortmund? Obiecał mu przy wszystkich

Niemal na pewno Sahin już niedługo rozpocznie kompletowanie kadry zespołu na kolejny sezon. Dość niespodziewanie może uwzględnić w swoich planach świeżo upieczonego reprezentanta Polski. Weszło informuje, że chodzi o Jakuba Kałuzińskiego, który był z kadrą na zgrupowaniu przed Euro 2024 i zadebiutował w narodowych barwach w meczu z Ukrainą.

A dlaczego Sahin może postawić właśnie na tego piłkarza? Turek pracował już z defensywnym pomocnikiem w Antalyasporze, którego trenerem był do 2021 do 2023 roku. To właśnie on ściągnął Polaka do klubu w lecie 2023 roku i ma być wielkim fanem jego talentu.

Według źródła Kałuziński miał nawet usłyszeć od Sahina, że ten będzie polecał go w Dortmundzie i ściągnie go do klubu ze sobą. Świadkami tego zdarzenia mieli być inni piłkarze, co podnosi wiarygodność deklaracji byłego zawodnika m.in. Realu Madryt i Borussii Dortmund. Sahin miał stwierdzić, że stanie się to prędzej czy później.

Niewykluczone więc, że po zostaniu pierwszym trenerem Borussii Turek zechce ziścić swój plan i już tego lata sprowadzi Kałuzińskiego. 21-latek w zeszłym sezonie zagrał dla Antalyasporu 35 meczów, w których zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z tureckim klubem obowiązuje do czerwca 2026 roku i zawarto w nim opcję przedłużenia o kolejny rok.