W czwartkowy poranek, w przeddzień rozpoczęcia Euro 2024 w Niemczech, niemiecką piłką wstrząsnęła informacja z Dortmundu. Borussia Dortmund, finalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów, poinformowała o rozstaniu z dotychczasowym trenerem Edinem Terziciem. Według klubu 41-letni trener zrezygnował z posady, a jego decyzja została przez szefów Borussii zaakceptowana.

W Niemczech nie brakuje jednak spekulacji, że sytuacja została przedstawiona w ten sposób, żeby ze względu na świetne relacje na linii zarząd i kibice Borussii - Edin Terzić nie było mowy oficjalnie o zwolnieniu szkoleniowca. Niemniej nie brakowało głosów, że 41-latek nie umiał wykorzystać potencjału Borussii, a do tego przegrywał kluczowe spotkania. Tak było chociażby rok temu na finiszu Bundesligi, gdy Borussia miała wszystko, aby wykorzystać słabość Bayernu Monachium i wyszarpać mistrzostwo Niemiec, a na koniec, mając wszystko w swoich rękach, nie potrafiła pokonać u siebie przeciętnego Mainz.

Rok później sytuacja powtórzyła się o tyle, że w meczu finałowym z Realem Madryt na Wembley dortmundczycy przez długi czas byli zespołem lepszym, a i tak, choćby przez złe zmiany Terzicia, ostatecznie przegrali. Co więcej, tylko dobra gra wszystkich niemieckich drużyn w minionym sezonie europejskich pucharów sprawiła, że Borussia zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, gdyż w Bundeslidze zajęła dopiero piąte miejsce.

Wszystko wskazuje na to, że miejsce Terzicia zajmie były piłkarz BVB, a ostatnio jego asystent - Nuri Sahin. Turek już zimą odchodził z klubu Adama Buksy i Jakuba Kałuzińskiego, Antalyasporu, z narracją, że ma objąć pierwszą drużynę Borussii. Nie stało się to od razu, ale teraz wygląda na to, że Sahin dostanie swoją szansę jako pierwszy trener na Signal Iduna Park.

Wobec odejścia Edina Terzicia wielu zastanawiają się, jaka będzie przyszłość Matsa Hummelsa. Doświadczony niemiecki stoper ma za sobą fantastyczny sezon, ale miał nie przedłużyć wygasającego kontraktu z Borussią właśnie przez konflikt z Terziciem.

Niemiecki "Ruhr Nachrichten" podał w czwartek po południu, jaka będzie przyszłość 35-latka. "Nikt nie wygrał" - piszą niemieccy dziennikarze. Okazuje się, że Borussia Dortmund nie zamierza kontynuować współpracy z Hummelsem. Według gazety, zachowanie Hummelsa wobec Terzicia zostało uznane przez władze klubu za "niedopuszczalne". W Borussii ma panować opinia, że niedopuszczalne jest, aby zawodnik sprzeciwiał się swojemu trenerowi, a tym samym całej drużynie.

Klub z Dortmundu ma w najbliższych dniach poinformować oficjalnie o nieprzedłużeniu umowy z 78-krotnym reprezentantem Niemiec.

Mats Hummels w trakcie swoich dwóch przygód z Borussią Dortmund (2008-16 i 2019-24) rozegrał w barwach Żółto-Czarnych aż 14 sezonów, w trakcie których zaliczył 508 występów, w których zdobył 38 bramek i 23 asysty. Dwukrotnie, jeszcze w czasach "polskiej Borussii", zdobywał z nią mistrzostwo Niemiec. Ponadto ma na koncie dwa Pucharu i trzy Superpuchary Niemiec.