Media: Polski piłkarz odejdzie z giganta. To koniec

Dokładnie 1 czerwca na Wembley odbył się finał tegorocznej Ligi Mistrzów. Choć w pierwszej połowie spotkania lepiej wyglądała Borussia Dortmund, to ostatecznie po trofeum sięgnął Real Madryt. Dla Borussii finał Champions League był największym sukcesem w europejskich pucharach od 2013 roku. Wówczas dortmundczycy także zagrali w finale.

Marcel Lotka odejdzie z Dortmundu? Media nie mają wątpliwości

Jednym z zawodników, który w minionym sezonie był w kadrze Borussii, był Marcel Lotka. 23-letni polski bramkarz nie doczekał się jednak debiutu w barwach niemieckiej drużyny i występował głównie w rezerwach. Podstawowym bramkarzem BVB był Gregor Kobel, a "dwójką" był Alexander Meyer.

Jeszcze w trakcie sezonu pojawiły się informacje, że Lotka może opuścić Dortmund. Wiele wskazuje na to, że tak się stanie. W ostatnich dniach potwierdził to także dziennik "Kicker". Zawodnik ma mieć dość gry w trzecioligowych rezerwach i chce odejść do klubu, gdzie będzie miał szansę na regularne występy w wyższej lidze.

Co na to sam klub? "Borussia nie będzie mu robiła problemów z odejściem" - czytamy w dzienniku. Odejście tego zawodnika byłoby korzystne dla obu stron, zatem w Dortmundzie nikt nie zamierza na siłę zatrzymywać Polaka. Zwłaszcza że nie jest on kluczową postacią zespołu.

Marcel Lotka nie zdołał jeszcze zadebiutować w pierwszej drużynie z Signal Iduna Park. W rezerwach w ciągu ostatnich dwóch lat rozegrał 58 meczów, w których puścił 71 bramek, a 18 razy zachował czyste konto. Jego umowa w Dortmundzie obowiązuje do czerwca 2025 roku.