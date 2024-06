Bayern dopina pierwszy duży transfer. Porozumienie już osiągnął

Bayern Monachium z nowym trenerem Vincentem Kompanym stara się wzmocnić przed nowym sezonie 2024/25, w trakcie którego Bawarczycy będą starali sobie powetować koszmarny ostatni sezon, w którym nie zdobyli ani jednego trofeum, a Bundesligę zakończyli na kompromitującym dla nich trzecim miejscu. Przez to Bayern w ogóle nie wystąpi w meczu o Superpuchar Niemiec, w którym mistrz Bayer Leverkusen zagra z wicemistrzem VfB Stuttgart.

Z kolei w Pucharze Niemiec w ubiegłych rozgrywkach drużyna prowadzona wówczas przez Thomasa Tuchela zbłaźniła się na boisku trzecioligowego Sarrbrucken, przegrywając 1:2. Jedynie w Lidze Mistrzów występ Bayernu był do zaakceptowania, bo niemiecka potęga odpadła dopiero w półfinale po zaciętej rywalizacji z Realem Madryt.

Pierwszy transfer Bayernu Monachium coraz bliżej. Portugalski pomocnik dogadany

W Monachium mimo wszystko liczą na nowe otwarcie pod wodzą Kompany'ego. Pierwszym letnim transferem ma być z kolei portugalski pomocnik Fulham Joao Palhinha.

Były piłkarz Sportingu Lizbona był bardzo bliski przeprowadzki do stolicy Bawarii już rok temu, gdy w ostatnim dniu okna transferowego był nawet w ośrodku treningowym Bayernu, ale koniec końców nie udało się dopiąć transakcji na czas.

Teraz za transfer Portugalczyka Bayern zabrał się zdecydowanie wcześniej i wiele wskazuje na to, że jeszcze przed rozpoczęciem Euro 2024, na którym Palhinha oczywiście wystąpi, dopnie swego.

Według Floriana Plettenberga ze "Sky", a także Fabrizio Romano, Joao Palhinha ma już porozumienie odnośnie indywidualnego kontraktu. Według wspomnianych dziennikarzy ma podpisać długą, cztero- lub pięcioletnią umowę z Bayernem.

Teraz do porozumienia muszą dojść kluby, aczkolwiek niewiele wskazuje na to, by pojawił się tu większy problem. Joao Palhinha ma kosztować Bayern Monachium około 45 milionów euro i lada moment kluby powinny się w pełni dogadać co do warunków umowy transferowej.

28-letni defensywny pomocnik Joao Palhinha przez dwa lata gry w Fulham rozegrał w Premier League 68 meczów, w których strzelił 7 goli i zaliczył jedną asystę. Były piłkarz Sportingu Lizbona oraz Bragi ma też na swoim koncie 27 występów i gola w reprezentacji Portugalii.