Oto lista życzeń Bayernu. Będzie rewolucja. Co za nazwiska!

Przed tygodniem Bayern Monachium oficjalnie poinformował, że nowym szkoleniowcem został Vincent Kompany. Chociaż belgijski szkoleniowiec dopiero, co zaczął pracę, to zdaniem "Kickera" już zdiagnozował poważny problem Bawarczyków. Co nim jest? Otóż według Kompany'ego chodzi o brak zdecydowanych liderów. Kręgosłup drużyny musi zostać zbudowany od nowa, a w kadrze ogólnie jest zbyt wielu piłkarzy niegodnych poziomu Bayernu.

Nic więc dziwnego, że Bayern Monachium zamierza przed kolejnym sezonem przebudować swój skład. Będzie to na pewno forma zadowolenia fanów po sezonie, w którym Bayern nie wygrał żadnego trofeum. Pierwszy raz od 12 lat!

Bayern Monachium chce wzmocnić niemal każdą pozycję na boisku

I tak Christian Falk z "Bilda" przedstawił pięć celów transferowych Bayernu Monachium, które mają odmłodzić drużynę oraz dać jej nowy impuls pod wodzą nowego szkoleniowca. Pierwszym celem jest Xavi Simons, którym interesuje się także FC Barcelona. Holender wrócił do PSG z wypożyczenia do RB Lipsk i może latem odejść z paryskiego klubu.

Bayern przygląda się też sytuacji jego rodaka, Frenkiego de Jonga. Pomocnik FC Barcelony jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników i niewykluczone, że z tego powodu kataloński klub rozważy jego sprzedaż. Tu więc mógłby pojawić się na scenie Bayern Monachium.

Bawarczycy przyglądają się także rodzimym zawodnikom. I tak Chris Fuehrich z VfB Stuttgart mógłby zostać zmiennikiem Harry'ego Kane'a i zapełnić lukę powstałą po odejściu Erica-Maxima Choupo-Motinga. Trudniej będzie jednak pewnie o transfer Jonathana Taha z Bayeru Leverkusen. Środkowy obrońca jest podstawowym zawodnikiem w ekipie Xabiego Alonso i "Aptekarze" pewnie nie chcieliby osłabić siebie, a przy okazji wzmocnić bezpośredniego rywala.

Falk wskazał także dwóch zawodników, z których jeden mógłby wzmocnić pozycję defensywnego pomocnika. Mowa o Joao Palhinhi z Fulham oraz Amadou Onanie z Evertonu. Któryś z nich miałby trafić na Allianz Arenę.

Ilu i którzy z tych zawodników ostatecznie trafią do Bayernu Monachium? To pokażą kolejne miesiące. Na pewno jednak fani Bawarczyków nie będą mogli narzekać w tym czasie na brak emocji.

Piłkarze wymienieni przez Christiana Falka to niejedyne cele transferowe Bayernu Monachium. Jak poinformowała redakcja "O Jogo" Bayern wyraził duże zainteresowanie Bruno Fernandesem, a więc gwiazdą Manchesteru United. Do tego pojawiły się doniesienia o sprowadzeniu Theo Hernandeza z AC Milanu.