Media: Koniec szopki w Bayernie. To będzie nowy trener. "Porozumieli się"

Choć sezon Bundesligi dobiegł już końca, to wciąż nie było wiadomo, kto będzie następcą Thomasa Tuchela w Bayernie Monachium. We wtorek pojawił się nowy trop - Fabrizio Romano przekazał, że na liście monachijczyków znalazł się utalentowany trener młodego pokolenia, pracujący w Anglii. W środę te doniesienia zostały potwierdzone przez angielskie i belgijskie media. Wygląda na to, że to już koniec wielkiego zamieszania w Bayernie.

