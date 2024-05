Tuchel liderem rankingu wstydu. Niepojęte. Jest najgorszy

Porażka 2:4 z Hoffenheim, beznadziejna postawa w defensywie i smutny koniec, smutnego sezonu. Każdy kibic Bayernu Monachium będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o sezonie 2023/24. Po raz pierwszy od 12 lat monachijczycy kończą bez trofeum. Mało tego! Po raz pierwszy od kampanii 2010/11 kończą Bundesligę poza najlepszą dwójką.

Klęska z "Wieśniakami" połączona ze zwycięstwem Stuttgartu 4:0 z Borussią Monchengladbach dała nam scenariusz, jakiego nikt się nie spodziewał. Mistrzem rzecz jasna Bayer Leverkusen, który stał się niemiecką wersją "The Invincibles" (legendarna drużyna Arsenalu z sezonu 2003/2004 - red.) i wygrał ligę bez ani jednej porażki. Wicemistrzostwo przypadło wspomnianemu Stuttgartowi, któremu miano największej rewelacji ligi obiera tylko tytuł Bayeru. W Monachium zaś muszą usiąść i długo przemyśleć swoje błędy.

Wiadomo już, iż w gronie o tym myślących nie będzie Thomasa Tuchela. Niemiecki szkoleniowiec żegna się z Monachium i chyba każdemu wyjdzie to na dobre. Były trener Chelsea czy PSG zanotował fatalną kampanię, a cała jego kadencja doczekała się końca dobrze podsumowującego ogół. Jak się okazuje, Tuchel w 61 meczach, w których poprowadził Bayern od marca zeszłego roku, wykręcił średnią 1,95 pkt na mecz. W jakimkolwiek innym niemieckim klubie byłby to świetny wynik. Ale nie w Monachium.

Tutaj to jest... najgorszy rezultat spośród wszystkich trenerów Bayernu w XXI wieku, którzy mieli kadencje dłuższe niż kilka spotkań. Ex aequo z Juergenem Klinsmannem. Nie licząc Willy'ego Sagnola, ale on poprowadził monachijczyków tylko w jednym meczu (remis 2:2 z Herthą Berlin w 2017 roku), więc branie go pod uwagę byłoby nieuczciwe i niepoważne. Pięciomeczowe przygody mieli też Andries Jonker i Jupp Heyncknes (pierwsza), więc to też trzeba zaznaczyć.

Tak czy inaczej, ta statystyka mówi wiele, a Tuchel raczej nie będzie sobie tego czasu zbytnio w CV eksponował. Kto go zastąpi? Z tym tematem wiąże się cała telenowela i wiele nazwisk. Jednak na ten moment faworytem zdaje się Roberto De Zerbi, który po sezonie pożegna się z angielskim Brighton.