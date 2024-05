A jednak! Trenerski geniusz odchodzi z klubu. W Monachium zacierają ręce

Poszukiwania nowego trenera przez Bayern Monachium, to historia, która swoją objętością zawstydza już niejedną powieść. Najpierw miał być Xabi Alonso. Hiszpan został w Bayerze Leverkusen. Potem Julian Naglesmann. Ten jednak wybrał dalszą pracę w reprezentacji Niemiec. Ralf Rangnick? Niestety, austriacka kadra narodowa ważniejsza. Oliver Glasner? Crystal Palace krzyknęło zaporową cenę. To może przedłużenie współpracy z Thomasem Tuchelem, skoro nie ma innego wyjścia? Otóż nie. Nie dał się namówić.

"Nie" motywem przewodnim poszukiwań

Jak zatem widać, niewielu znalazłoby się takich, którzy chcieliby być w skórze dyrektora sportowego Bayernu Maxa Eberla. Jednak ta historia właśnie zalicza kolejny zwrot akcji i tym razem wydaje się, że wreszcie pozytywny dla klubu.

De Zerbi opuści Brighton. Czas na Bayern?

Jak informuje dziennikarz "BILD" Christian Falk, objawił się kolejny kandydat silnie pożądany przez Bayern. To Roberto De Zerbi, aktualny szkoleniowiec Brighton. Możliwe, że to właśnie on zasiądzie w przyszłym sezonie na ławce bawarskiej drużyny. Angielski klub poinformował właśnie, że jutrzejsze starcie z Manchesterem United kończące sezon Premier League, będzie ostatnim dla Włocha w roli szkoleniowca klubu. To spory szok, bowiem jeszcze jakiś czas temu De Zerbi zarzekał się, że nigdzie się nie wybiera.

Teraz jednak sytuacja wygląda zgoła inaczej i De Zerbi jutro ok. godziny 19:00 stanie się dostępny do zatrudnienia. Falk nie ma wątpliwości, że to duża szansa dla Bayernu. Brighton zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli Premier League. Wyżej już nie wskoczy, za to przy odpowiednio niekorzystnych wynikach ostatniej kolejki, może spaść nawet na trzynastą lokatę. Czy Włoch faktycznie zakończy "serial" o nowym trenerze Bayernu? Przekonamy się w najbliższej przyszłości.