Ważne wieści dla Lewandowskiego ws. rekordu. Oto ostateczny wynik Kane'a

W sobotę o 15:30 rozpoczęła się ostatnia kolejka Bundesligi. Chociaż od kilkunastu dni wiemy, że nowym mistrzem Niemiec został Bayer Leverkusen, to wciąż czekamy na kilka ostatecznych rozstrzygnięć. W sobotę walka toczyć się będzie zarówno o awans do europejskich pucharów jak i utrzymanie w lidze.

Nie wiadomo też, kto zostanie wicemistrzem kraju. Przed ostatnią kolejką drugi jest Bayern Monachium, który wyprzedza VfB Stuttgart zaledwie o dwa punkty. W ostatniej kolejce drużyna Thomasa Tuchela zagra na wyjeździe z Hoffenheim, a VfB Stuttgart podejmie Borussię Moenchengladbach.

Bayern będzie musiał sobie poradzić bez Harry'ego Kane'a. Niemiec opuści drugie spotkanie z rzędu z powodu kontuzji pleców. Anglik nie zagrał też przed tygodniem w meczu z VfL Wolfsburg (2:0). To duża strata nie tylko dla drużyny, ale i samego piłkarza.

Kane nie pobije rekordu Lewandowskiego

Kane ostatecznie stracił bowiem szansę na pobicie rekordu strzeleckiego Roberta Lewandowskiego. W sezonie 2020/21 Polak strzelił aż 41 goli w Bundeslidze, bijąc 49-letni rekord legendy Bayernu - Gerda Muellera.

Jeszcze przed tygodniem Kane miał realną szansę na pobicie lub co najmniej wyrównanie tego rekordu. W 32 spotkaniach zdobył on bowiem aż 36 bramek. Pięć goli w dwóch meczach wyglądało na możliwy do zrealizowania plan, ale już teraz wiemy, że na pewno to się nie wydarzy.

A przynajmniej nie w tym sezonie. Kane nie tylko nie znalazł się w wyjściowym składzie na mecz z Hoffenheim, ale też w ogóle zabrakło go w kadrze na to spotkanie. Jasne więc jest już, że Lewandowski - przynajmniej na kolejny rok - pozostanie rekordzistą Bundesligi.

Wydaje się, że Kane będzie realnym zagrożeniem dla Polaka w przyszłym sezonie. Mimo że niemieccy i brytyjscy dziennikarze łączyli Kane'a z powrotem do Anglii, to na dzisiaj niemal pewne jest, że zostanie on w Bayernie na kolejne rozgrywki.