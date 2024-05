Gromy spadły na Harry'ego Kane'a. Wyjątkowo bolesne słowa

W półfinale Ligi Mistrzów Bayern Monachium zmierzył się z Realem Madryt. W pierwszym spotkaniu padł remis 2:2. W rewanżu ekipa z Monachium objęła prowadzenie w 68. minucie i była bardzo bliska awansu. Real jednak się nie poddawał i w kapitalnym stylu odwrócił losy rywalizacji. W końcówce spotkania Joselu strzelił dwa gole i tym samym zagwarantował drużynie zwycięstwo 2:1 oraz awans do finału.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Kamil Grosicki: Przepraszam! Zawiedliśmy, ja zawiodłem

Dietmar Hamann krytykuje Harry'ego Kane'a

Spotkania tego nie dokończył Harry Kane. Angielski napastnik z powodu urazu pleców opuścił boisko w 84. minucie. A tuż po jego zejściu dwa gole strzelił Real Madryt. Uwagę na to zwrócił były piłkarz Dietmar Hamann, który skrytykował Kane'a za zbyt wczesne zejście z boiska.

- Sprowadzasz zawodnika, kapitana reprezentacji Anglii, który kosztuje 100 milionów euro. Może nie jest on kapitanem Bayernu, ale jest najważniejszym zawodnikiem, czołową postacią. Nie może zejść po 80 minutach z powodu bólu pleców w półfinale Ligi Mistrzów. Musi zacisnąć zęby. To są mecze, w których go potrzebują. W ten sposób dał sygnał Realowi - powiedział w rozmowie ze Sky Sports.

Uraz Kane'a okazał się poważniejszy i zabrakło go w spotkaniu przeciwko VFL Wolfsburg. Tym samym prawdopodobnie nie przebije osiągnięcia Roberta Lewandowskiego, który w sezonie 2020/2021 zdobył 41 bramek w Bundeslidze, bijąc wyczyn legendarnego Gerda Muellera. Anglik obecnie ma na koncie 36 goli, a do końca sezony tylko jeden mecz, w którym nie wiadomo, czy zagra.

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Bayern Monachium jest już pewien, że nie zdobędzie w tym sezonie żadnego trofeum. W tabeli Bundesligi zajmuje obecnie drugie miejsce z dorobkiem 72 punktów. Po krajowe mistrzostwo sięgnie Bayer Leverkusen. Real Madryt natomiast w finale Ligi Mistrzów zagra z Borussią Dortmund.