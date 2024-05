Media: Bayern wybrał trenera i ruszył z negocjacjami

Po raz pierwszy od sezonu 11/12 Bayern Monachium nie został mistrzem Niemiec. Wtedy tytuł wygrała Borussia Dortmund, a teraz zespół z Bawarii został zdetronizowany przez Bayer Leverkusen. To jest też sezon, w którym Bayern nie wygra żadnego trofeum. W meczu o Superpuchar Niemiec lepszy okazał się RB Lipsk (0:3), w drugiej rundzie Pucharu sensację sprawiło trzecioligowe Saarbrucken (1:2), a na etapie półfinału Ligi Mistrzów wygrał Real Madryt. To też oznacza zmianę trenera. Od 21 lutego br. wiadomo, że pracy nie utrzyma Thomas Tuchel.

Przez ostatnie tygodnie i miesiące media serwowały nam listę kandydatów do objęcia Bayernu. Na niej znajdował się m.in. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (Niemcy), Ralf Rangnick (Austria), Zinedine Zidane (bez klubu), Unai Emery (Aston Villa) czy Roger Schmidt (SL Benfica). Ostatnie doniesienia wskazują na to, że wybór padnie na innego szkoleniowca, który ma już za sobą pracę w Bayernie.

Flick wróci do Bayernu Monachium? Plettenberg: Trwają pierwsze rozmowy

Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg informuje w mediach społecznościowych, że Bayern chce teraz doprowadzić do powrotu Hansiego Flicka. Trwają już pierwsze rozmowy między obiema stronami, a Flick wyraża chęć ponownej pracy w Monachium. "Jego powrót do Bayernu to już konkretny temat" - pisze Plettenberg na portalu X. Jednocześnie zaznacza, że Bayern rozważa też innych kandydatów, ale tylko po to, by być przygotowanym na to, jakby rozmowy z Flickiem ostatecznie się nie udały.

Dodatkowo Plettenberg donosi, kto może znaleźć się w ścisłym gronie współpracowników Flicka w Bayernie. Jednym z asystentów ma być Toni Tapalović, były trener bramkarzy.

Drugim z asystentów może być Miroslav Klose. Klose pracował przy pierwszym zespole Bayernu w sezonie 20/21, gdzie też był asystentem Flicka. W latach 2018-2020 był z kolei trenerem Bayernu do lat 17. Jako piłkarz Klose reprezentował Bayern w latach 2007-2011, kiedy to strzelił 53 gole i zanotował 27 asyst w 150 meczach. Ostatnio Klose był trenerem austriackiego SCR Altach, ale został zwolniony w marcu br.

Flick naturalnie też ma za sobą pracę w Bayernie, gdzie był pierwszym trenerem w latach 2019-2021, a wcześniej był przez cztery miesiące asystentem Niko Kovaca. Jako główny trener Bayernu wygrał m.in. dwa mistrzostwa Niemiec, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata czy Superpuchar UEFA. Teraz Flick pozostawał bez pracy od 10 września zeszłego roku, kiedy to przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Bayern Monachium zagra jeszcze w tym sezonie dwa mecze, odpowiednio z Wolfsburgiem (12.05) oraz Hoffenheim (18.05). Bayern zajmuje trzecie miejsce z 69 punktami i traci jeden do drugiego Stuttgartu.