Fatalne wieści ws. gwiazdy tuż przed Euro

Problemy zdrowotne zdefiniowały dla 28-letniego skrzydłowego większość bieżącego sezonu. Najpierw przez uraz pauzował na samym początku w sierpniu, potem przez cały październik, następnie aż od połowy grudnia do początku marca. Trzy z ostatnich czterech starć ligowych również musiał ominąć.

Udało mu się wykurować na półfinałową rywalizację w Lidze Mistrzów z Bayernu z Realem Madryt (2:2 i 1:2) oraz mecz ze Stuttgartem w Bundeslidze (1:3). Ale tutaj zdrowie po raz kolejny postawiło weto. Monachijski klub oficjalnie poinformował, że Gnabry'ego czeka kolejna w sezonie przerwa od gry.

Gnabry symbolem pecha

Skrzydłowy naderwał mięsień ścięgna podkolanowego w lewej nodze. Do feralnego zdarzenia doszło w trakcie rewanżowego meczu z Realem. Oznacza to, iż ten mecz był dla Niemca ostatnim w bieżącym sezonie. Ominie zatem domowe starcie Bayernu z Wolfsburgiem oraz wyjazd do Hoffenheim, w których ustępujący mistrzowie Niemiec powalczą o utrzymanie drugiej pozycji w tabeli Bundesligi (Stuttgart traci 2 pkt). Gnabry rozegrał w tej kampanii ledwie 20 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając 5 goli i dorzucając 2 asysty.

Opuścił pół sezonu. Opuści i Euro?

Co jednak dla Niemca może być jeszcze gorsze, istnieje realne zagrożenie, że uraz wyeliminuje go z gry na Euro 2024 w jego ojczyźnie. Dokładnie 14 czerwca 2024 roki gospodarze otworzą turniej starciem ze Szkocją (poza nią w grupie mają też Węgry i Szwajcarię). Teoretycznie zatem Gnabry ma nieco ponad miesiąc na wyleczenie się. Aczkolwiek warto pamiętać, że kadry na mistrzostwa muszą zostać podane do 7 czerwca, a jeżeli wtedy nadal będzie zagrożenie, iż były skrzydłowy Arsenalu nie zagra, to selekcjoner Julian Nagelsmann może po prostu go pominąć.