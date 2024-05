Były reprezentant Polski strzelił 50 goli w 28 meczach! W tej lidze jest królem

Maik Lukowicz urodził się w Niemczech i ma zarówno niemieckie jak i polskie obywatelstwo. Całą swoją karierę spędza w niemieckich klubach, ale próbował sił w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Ma za sobą występy m.in. w kadrach U17, U20 i U21, gdzie powoływano go m.in. z juniorskich zespołów Werderu Brema i Hansy Rostock. Teraz napastnik nie gra nawet na szczeblu centralnym w Niemczech, ale może pochwalić się kapitalnymi statystykami.

Kapitalne statystyki niemiecko-polskiego napastnika. Właśnie strzelił 50 gola

Po występach w rezerwach Eintrachtu Braunschweig, VfB Oldenburgu i Teutonii wrócił w lecie 2023 roku wrócił do Werderu Brema, gdzie występuje w klubowych rezerwach. Te rywalizują w Bremenlidze, a więc na piątym poziomie rozgrywkowym w Niemczech. Tam napastnik spisuje się kapitalnie, co sugerują jego statystyki.

We wtorek 7 maja jego drużyna zmierzyła się z wiceliderem ligowej tabeli - FC Oberneuland i wygrała z tym zespołem aż 14:0. 29-letni napastnik zdobył w tym spotkaniu hattricka, czym właśnie zapewnił sobie 50 goli w sezonie 2023/24. Do osiągnięcia tego wyniku potrzebował zaledwie 28 występów, co daje średnią 1,78 trafienia na spotkanie. Dodatkowo Lukowicz zaliczył jedną asystę.

Napastnik rezerw Werderu w tym sezonie ligowym nie trafiał w zaledwie trzech spotkaniach. W 11 z nich zdobywał po jednym golu, w ośmiu trafiał po dwa razy, zanotował pięć hattricków i dwa razy kończył spotkanie z czterema bramkami. Od lutego może pochwalić się serią 11 meczów z rzędu ze strzelonym golem.

Maik Lukowicz wielokrotnie wybiegał na boisko z opaską kapitańską i według portalu Transfermarkt jest najstarszym zawodnikiem całego Werderu II Brema. Dodatkowo jest również najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny.