To już jest dramat! Rywal Polaków na Euro dostał kolejny cios

Reprezentacja Polski za nieco ponad miesiąc rozpocznie rywalizację w fazie grupowej Euro 2024. Wydaje się, że najmniej wymagającym rywalem będą Austriacy. Zagramy z nimi dokładnie 21 czerwca o 18:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Na naszą korzyść coraz bardziej przemawiają kłopoty kadrowe rywala. Do grona najprawdopodobniej nieobecnych dołączył kolejny zawodnik.

Dramat reprezentacji Austrii. Szpital w drużynie narodowej tuż przed Euro

Od grudnia po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie niedostępna jest największa gwiazda reprezentacji Austrii - obrońca Realu Madryt, David Alaba. Do Euro 2024 raczej nie zdąży się wykurować. Na tym jednak nie koniec. Z taką samą kontuzją mierzy się Sasa Kalajdzić. Niepewny jest także los Konrada Laimera i Marco Arnautovicia. Teraz do tej listy trzeba dopisać nazwisko Xavera Schlagera.

26-letni pomocnik już po 16 minutach musiał opuścić boisko w piątkowym meczu RB Lipsk z Hoffenheim (1:1). Austriak położył się na murawie i narzekał na ból kolana. Zmienił go jego rodak Nicolas Seiwald. Jak się okazało w sobotę po dokładniejszych badaniach, Schalger zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie. Potwierdził to także sam klub w mediach społecznościowych. - Nasz pomocnik w najbliższą niedzielę w Innsbrucku będzie operowany i niestety w RB Lipsk będzie pauzował przez kilka miesięcy - czytamy.

To już pewne. Xaver Schlager nie zagra z Polską na Euro. "To szok dla nas wszystkich"

Oznacza to, że na Euro 2024 na pewno nie zagra. - To szok dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla Xavera. Jest ostoją naszej drużyny i do tej pory rozegrał mocny sezon, który chciał ukoronować z udziałem w Euro 2024. Cały klub życzy Xaverowi szybkiego powrotu do zdrowia i będziemy go wspierać w tej drodze na wszystkie możliwe sposoby - powiedział dyrektor sportowy RB Lipsk, Rouven Schroeder, cytowany przez "Bild".

W trwającym sezonie Schlager był jedną z czołowych postaci ekipy z Lipska. Wystąpił w 40 spotkaniach, w których strzelił gola i miał siedem asyst. W reprezentacji Austrii rozegrał w sumie 43 mecze i zdobył dla niej trzy bramki - ostatnią w marcu tego roku w towarzyskim meczu z Turcją, wygranym 6:1.