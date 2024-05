Polak błysnął w Bundeslidze! Długo na to czekał. Brawo! [WIDEO]

Jakub Kamiński w tym sezonie w Wolfsburgu został odstawiony na boczny tor. Grał mało, a gdy już dostawał szansę, to wchodził jedynie z ławki rezerwowych. W sobotę w końcu przypomniał Niemcom o swoich umiejętnościach. W meczu z Darmstadt popisał się kapitalną wrzutką w pole karne i otworzył koledze drogę do bramki. Aż trudno w to uwierzyć, ale była to jego pierwsza asysta w sezonie.

3 https://twitter.com/viaplaysportpl/status/1786788887097987098 Otwórz galerię Na Gazeta.pl