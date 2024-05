Sensacyjny kandydat na trenera Bayernu prosto z innego giganta. Falk ujawnia

Jeżeli chodzi o zatrudnienie trenera na przyszły sezon, trudny póki co jest los Bayernu Monachium. Bawarczycy odbili się praktycznie od każdych drzwi, do których zapukali. Najpierw odmówił Xabi Alonso, decydując się na pozostanie w Bayerze Leverkusen. Potem Julian Nagelsmann przedłużył kontrakt z niemiecką federacją, zostając z reprezentacją Niemiec na dłużej. A następnie również i Ralf Rangnick wybrał austriacką kadrę kosztem objęcia Bayernu.

Nowe nazwiska, nowe zaskoczenia

Kto jak kto, ale dyrektor sportowy monachijczyków Max Eberl nie ma ostatnio łatwo i przyjemnie. Klub musi szukać dalej. Zaczęły się pojawiać pogłoski, że mogą nawet spróbować namówić Tuchela na jeszcze jeden sezon, jak Barcelona Xaviego. Jak się okazuje, lista Bayernu ma jeszcze kilka nazwisk. Niemiecki dziennikarz BILD-a Christian Falk podał nazwiska czterech kandydatów, jacy trafili pod obserwację i analizę wkrótce byłego mistrza Niemiec.

Najgłośniejszym, ale i bardzo zaskakującym kandydatem jest Erik Ten Hag. Holenderski szkoleniowiec Manchesteru United nie ma najlepszej prasy w Anglii, a jego wizerunek u wielu kibiców "Czerwonych Diabłów" jest lekko mówiąc... bardzo niekorzystny. United są co prawda w finale Pucharu Anglii, ale w lidze w tym sezonie zajmują szóste miejsce ze stratą aż 13 pkt do czwartej Aston Villi. Nawet mimo, iż rozegrali mecz mniej, to i tak ich szanse na grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów są już jedynie matematyczne.

Były trener Realu w Bayernie?

Na liście podanej przez Falka znaleźli się także Julen Lopetegui, Roberto de Zerbi oraz Roger Schmidt. Pierwszy z nich, były trener Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii, od początku sezonu pozostaje bez pracy, gdy zwolniono go z Wolverhampton. Jego wyniki były tam bardzo rozczarowujące (średnia pkt 1,27 na mecz w 27 spotkaniach).

De Zerbi to aktualny trener 12. w tabeli Premier League Brighton. Jednak jego zatrudnienie jest mało prawdopodobne, jako że deklarował, iż chce pozostać na obecnym stanowisku. Schmidt to z kolei szkoleniowiec Benfiki, obecnego wicelidera ligi portugalskiej. Mają jeszcze szanse na mistrzostwo, ale w ostatnich trzech spotkaniach musieliby odrobić 5 pkt do liderującego Sportingu. Schmidt prowadzi Benfikę od lipca 2022 roku i zdobył z nią w poprzednim sezonie mistrzostwo kraju. Wcześniej prowadził m.in. Bayer Leverkusen czy PSV Eindhoven.