Media: Dlatego Mourinho odrzuca wszystkie oferty. Chce pracować tylko tam

Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt - to kilka z klubów, które są w bogatym trenerskim CV Jose Mourinho. Portugalczyk w styczniu bieżącego roku został zwolniony z AS Romy i od tamtego czasu pozostaje bezrobotny. Chociaż nie miałby większych trudności ze znalezieniem nowej pracy, to 61-latek nie spieszy się z powrotem na ławkę trenerską. "Bild" poinformował, że Mourinho czeka na kontakt od konkretnego giganta europejskiej piłki, który od czerwca zostanie bez trenera.

