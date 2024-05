Sensacyjny zwrot w 24 godziny! Bayern już był dogadany z nowym trenerem

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie następcą Thomasa Tuchela w Bayernie Monachium. Od kilku tygodni wiadomo, że obecny szkoleniowiec Bawarczyków odejdzie z klubu po sezonie, ale ten wciąż nie znalazł nowego trenera.

Pierwszą opcją Bayernu był obecny szkoleniowiec Bayeru Leverkusen Xabi Alonso. Mimo że Bawarczycy zgłosili się do swojego byłego zawodnika, to ten postanowił pozostać w obecnym klubie. Podobnie było w przypadku Juliana Nagelsmanna.

Ten według niemieckich mediów był drugą opcją dla Bayernu. I mimo że Nagelsmann początkowo był otwarty na powrót do byłego klubu, to ostatecznie podpisał nowy kontrakt z niemiecką federacją i poprowadzi kadrę nie tylko na Euro 2024, ale też w kwalifikacjach do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Trzecią opcją dla Bayernu był Ralf Rangnick. Kilkanaście dni temu obecny selekcjoner reprezentacji Austrii poinformował niemieckie media, że rozmawiał z przedstawicielami bawarskiego klubu, ale nie otrzymał jeszcze konkretnej propozycji.

Po wtorkowym meczu Bayernu z Realem Madryt (2:2) w półfinale Ligi Mistrzów niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że Rangnick zgodził się zostać nowym trenerem Bayernu. Jeszcze we wtorek wieczorem Niemcy przekonywali, że do uzgodnienia zostały drobne kwestie kontraktowe.

Rangnick też nie dla Bayernu!

I nagle w czwartek gruchnęła nowa wiadomość, która oznacza całkowity zwrot akcji. "Bild" przekazał, że Rangnick jednak nie zostanie trenerem Bayernu. Były szkoleniowiec Stuttgartu, Hoffenheim, Schalke czy Lipska postanowił kontynuować pracę z austriacką reprezentacją.

Rangnick przekazał tę informację władzom Bayernu w środę wieczorem. Trener poinformował klub, że nie chce zmieniać swojego obecnego życia i chce skupić się na jednej pracy. Rangnick uznał, za niemożliwe przygotowanie Austriaków do Euro 2024 i Bayernu do nowego sezonu.

Jak przekazał "Bild", Rangnick chce w spokoju wypełnić kontrakt, który - podobnie jak w przypadku Nagelsmanna - obowiązuje na razie do końca kwalifikacji do MŚ w 2026 r. To kolejny potężny cios dla Bayernu, który wciąż nie wie, kto poprowadzi go w kolejnym sezonie.

Drużyna Tuchela w środę zagra rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów z Realem. W Bundeslidze Bayern zajmuje 2. miejsce. W tym sezonie drużyna utraciła mistrzostwo Niemiec po latach panowania w kraju.