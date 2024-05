Sensacyjny scenariusz dla Kloppa. Anglicy piszą o jego nowym klubie

Juergen Klopp wraz z końcem sezonu opuści Liverpool. Zapowiedział, że zrobi sobie przerwę od trenowania, po czym zapewne zostanie zasypany ofertami pracy. Niewykluczone, że zobaczymy go w zupełnie innej roli.

Juergen Klopp może wrócić do Borussii Dortmund. "Mówi się o tym coraz częściej"

Sensacyjny scenariusz przedstawił "The Independent". Według brytyjskiego dziennika 56-latek mógłby wrócić do Borussii Dortmund. "W klubie coraz częściej mówi się o zatrudnieniu byłego trenera Juergena Kloppa na stanowisko dyrektora ds. piłki nożnej" - czytamy. Miałoby to nastąpić w 2025 r., czyli już po zapowiadanej przerwie Niemca.

Takie rozwiązanie wpisywałoby się w strategię klubu, mającą wielu zwolenników, ale i przeciwników. "Stale zatrudniają dobrze znane postacie, co niekoniecznie jest postrzegane jako coś dobrego. Są mocne argumenty, że uniemożliwiało to rozwój. Obecnie nie mają naprawdę wielkiego młodego talentu, który mogliby teraz sprzedać. A ta polityka utrzymywała klub w poprzednich sezonach" - czytamy. Aktualnie stanowisko, które miałby objąć Klopp, zajmuje inna klubowa legenda Sebastian Kehl. Ale że jego umowa wygasa z końcem czerwca 2025 r., to zmiana mogłaby nastąpić bardzo płynnie.

Klopp wcześniej pracował w Dortmundzie w latach 2008-2015. Jego kadencja obfitowała w sukcesy, prowadzona przez niego drużyna, mająca w składzie Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, zdobyła dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar Niemiec, a także zagrała w finale Ligi Mistrzów.

Juergen Klopp żegna się z Liverpoolem. Nie odejdzie z pustymi rękami

Kilka miesięcy po opuszczeniu Borussii niemiecki szkoleniowiec związał się z Liverpoolem, który również wprowadził na szczyt. Za jego kadencji udało się wygrać wszystkie najważniejsze trofea (mistrzostwo i Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, LM, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata). W obecnym sezonie "The Reds" sięgnęli po Puchar Ligi i wydaje się, że na tym poprzestaną. Do końca sezonu będą grać już tylko w Premier League, ale ich szanse na tytuł są iluzoryczne. Na trzy kolejki przed końcem tracą pięć punktów do prowadzącego Arsenalu.

Natomiast Borussia Dortmund w środę 1 maja zagra z PSG w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Początek o godz. 21:00, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.