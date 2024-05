Słynny trener przyjął ofertę Bayernu. Przełomowe wieści prosto z Monachium

Bayern Monachium od lutego szykuje się na zmianę trenera. To właśnie wtedy klubowi działacze potwierdzili, że po sezonie pożegnają się z dotychczasowym szkoleniowcem Thomasem Tuchelem. Mijały jednak kolejne tygodnie, a następcy wciąż nie udawało się sprowadzić. Fiaskiem zakończyły się próby ściągnięcia Xabiego Alonso, a później Juliana Nagelsamanna. Teraz w końcu nastąpił przełom.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki jest nakręcony. Będzie chciał sam wygrać mecz

Media: Ralf Rangnick się zgodził. Będzie trenerem Bayernu Monachium?

Kilka dni temu media informowały, że nowym faworytem na stanowisko trenera Bayernu jest Ralf Rangnick. Informacje te potwierdził sam klub. Teraz niemiecki dziennik "Bild" ujawnił, że obecny selekcjoner reprezentacji Austrii wstępnie zgodził się na przenosiny do Bayernu. Do załatwienia pozostały jednak pewne formalności.

Zdaniem "Bilda" sam Rangnick zadeklarował swoją gotowość i środę ma usiąść do rozmów w sprawie kontraktu. Problemem jest jednak austriacka federacja, która nie chce puścić trenera. Jego umowa obowiązuje do 2026 r., a Austriacy zamierzają go zatrzymać również po Euro 2024 lub otrzymać od klubu kwotę odstępnego.

Niemiecki gigant nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. "Bild" przypomniał, że dwa lata temu to dyrektor sportowy Bayernu Christoph Freund zarekomendował Austriakom Rangnicka i pośredniczył w jego sprowadzeniu. Postępowanie austriackiego związku zostało więc odebrane jako akt niewdzięczności. Mimo wszystko wydaje się, że za odpowiednią opłatą powinien pozwolić odjeść trenerowi, choć zapewne dopiero po zakończeniu Euro 2024, na którym Austria zagra w grupie z Polską, Francją i Holandią.

Ralf Rangnick w reprezentacji Austrii pracuje od 2022 r. Wcześniej prowadził m.in. VfB Stuttgart, Schalke, Hoffenheim, RB Lipsk czy Manchester United.