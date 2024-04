Lewandowski powiedział to wprost o wyczynie Kane'a. Wielka klasa! "Niesamowite"

W sezonie 2020/21 Robert Lewandowski zdobył 41 goli w jednym sezonie Bundesligi, czym o jedno trafienie przebił wyczyn Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Wydawało się, że rekord Polaka pozostanie niezagrożony przez wiele, wiele lat, ale już w swoim pierwszym sezonie w Bayernie Monachium zbliżył się do niego Harry Kane. Sam Lewandowski postanowił skomentować postawę Anglika i ocenił jego szanse na przebicie tego wyczynu.

Robert Lewandowski powiedział, czy Harry Kane pobije jego rekord. "Nikt nie mógł się spodziewać"

Niedawno wydawało się, że Kane mocno obniżył lotu i do rekordu Lewandowskiego zabraknie mu sporo trafień. Anglik podkręcił jednak tempo i w ostatnim spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt i zdobył dwie bramki, dzięki czemu znów zbliżył się do wyczynu Polaka. Przy okazji sam jako pierwszy debiutant w historii Bundesligi trafił lub asystował przeciwko każdej drużynie w rozgrywkach.

Na ten moment napastnik Bayernu ma na koncie 36 goli, a więc do wyrównania rekordu Lewandowskiego brakuje mu pięciu bramek. Czy polski napastnik wierzy, że jego rywal zdoła powalczyć o przekroczenie bariery 41 goli? Opowiedział o tym niemieckiemu "Die Welt".

- To, co Kane osiągnął w swoim pierwszym sezonie w Bayernie, jest niesamowite. Nikt nie mógł się tego spodziewać - zaczął Lewandowski. - A co do rekordu... Kane musi strzelić sześć goli w trzech meczach. Będzie mu bardzo trudno - podsumował polski napastnik.

Z pewnością będzie trudno, ale Kane w tym sezonie potwierdzał już, że w trzy spotkania potrafi trafić do siatki nawet osiem razy. Do końca sezonu Bayern będzie mierzył się z VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg i Hoffenheim, którym Anglik strzelił cztery gole.

Robert Lewandowski swój rekord ustanowił w 29 meczach, a Harry Kane w tym momencie ma już rozegrane 31 spotkań. Anglik dołożył jednak osiem asyst, a Polak wykonywał ostatnie podanie o jeden raz mniej.