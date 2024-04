Manuel Neuer mógł nigdy nie wrócić do gry. "1 na 10 osób by wyzdrowiała"

Liga Mistrzów jest ostatnią szansą dla Bayernu Monachium, by zakończyć ten sezon z trofeum. Po 11 latach ich dominację w Bundeslidze przerwał Bayer Leverkusen, a wcześniej Bayern przegrał mecz o Superpuchar Niemiec z RB Lipsk i odpadł z krajowego Pucharu już w drugiej rundzie po spotkaniu z trzecioligowym Saarbrucken. Na początku sezonu poza grą był Manuel Neuer, który wrócił do bramki pod koniec października 2023 r. na ligowe spotkanie z Darmstadt (8:0).

Łącznie Neuer zachował dziesięć czystych kont w 28 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Wcześniej wypadł z gry ze względu na złamaną nogę, a urazu nabawił się po mistrzostwach świata w Katarze, jeżdżąc na nartach. Wtedy Bayern musiał zareagować i sprowadził Szwajcara Yanna Sommera z Borussii Moenchengladbach. - Nie rozumiem, jak to się stało, każdy wie, jak niebezpieczna potrafi być jazda na nartach. Oczekiwałbym od Neuera większego profesjonalizmu - mówił Markus Babbel, były reprezentant Niemiec.

Neuer mógł nie wrócić do gry po makabrycznej kontuzji. "Gdybyście zapytali..."

Teraz Neuer wrócił do tych wydarzeń w rozmowie z oficjalną stroną UEFA. Okazuje się, że wcale nie było takie pewne, że bramkarz wróci do zawodowego uprawiania sportu po tak ciężkiej kontuzji. - Nie wiem, jak wyglądałoby moje życie, gdybym nie mógł znowu grać w piłkę. Gdybyście zapytali personel medyczny czy specjalistów od rehabilitacji, to oni nie uwierzyliby, gdzie jestem dzisiaj. Prawdopodobnie jedna lub dwie osoby na dziesięć by wyzdrowiałyby po tej kontuzji - powiedział.

Warto dodać, że Neuer wrócił do gry po ponad dziesięciu miesiącach, więc na początku tego sezonu numerem jeden był Sven Ulreich. Po wspomnianym meczu z Darmstadt Neuer postanowił nie wymieniać się koszulkami z rywalami. - Naprawdę chciałem zatrzymać dla siebie koszulkę, w której wróciłem na boisko. Zrozumiał, wszystko jest w porządku. Nie będzie żadnego problemu z wymianą po rewanżu - mówił bramkarz Bayernu, cytowany przez "Kickera".

Teraz celem Neuera i Bayernu jest wywalczenie awansu do finału Ligi Mistrzów. Wpierw należy jednak pokonać w dwumeczu Real Madryt. Obecnie Neuer ma 58 czystych kont w Lidze Mistrzów, a w trakcie rywalizacji z Arsenalem wyprzedził Ikera Casillasa. - Ten rekord nie jest najważniejszy, ale to miłe też dla moich kolegów z drużyny, z którymi pracuję w defensywie. A Real Madryt? Wszyscy znają tę świetną drużynę. Pojedynki między Bayernem a Realem są najwspanialszymi meczami, w jakich można wystąpić. Musimy teraz być w szczytowej formie w obu meczach, by dostać się do finału - podsumował Neuer.

Mecze między Bayernem a Realem w półfinale Ligi Mistrzów odbędą się 30 kwietnia i 8 maja o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z tych spotkań w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.