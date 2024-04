Zawrzało w Bayernie! Tuchel nie wytrzymał. "Mój honor"

Chociaż Bayern Monachium nie przegrał pięciu meczów z rzędu i awansował do półfinału Ligi Mistrzów, to nie można powiedzieć, by sytuacja w klubie znacznie się poprawiła. Wręcz przeciwnie, u Bawarczyków wrze po ostatniej wypowiedzi honorowego prezesa klubu - Ulego Hoenessa. Na jego słowa z niezadowoleniem zareagował szkoleniowiec Bayernu - Thomas Tuchel. - Mój trenerski honor ucierpiał - powiedział Niemiec.

