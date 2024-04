Katastrofa przed półfinałem Ligi Mistrzów. A Bayern męczył i wymęczył

W półfinale Ligi Mistrzów rywalizować będą dwa niemieckie zespoły. Mowa o Bayernie Monachium oraz Borussii Dortmund, które grały swoje mecze w 31. kolejce Bundesligi w sobotę. W przypadku Bayernu udało się wygrać z Eintrachtem Frankfurt, ale było to wymęczone zwycięstwo. BVB notuje sporą wpadkę przeciwko RB Lipsk. Co prawda strzelanie w tej rywalizacji rozpoczął Jadon Sancho, ale potem do bramki trafiali już tylko rywale.

