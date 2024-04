Media: Bayern wybrał trenera. Sensacyjny wybór. Musi zapłacić

Bayern Monachium poszukuje trenera, który mógłby zająć miejsce odchodzącego po sezonie Thomasa Tuchela. Niektóre koncepcje spełzły na niczym, w związku z czym zwrócono się do doświadczonego szkoleniowca, obecnie zatrudnionego w roli selekcjonera. Jego przyjście do Monachium nie jest wcale takie oczywiste, o czym informuje portal sport1.de. Wygląda na to, że Bayern będzie musiał liczyć się z naprawdę dużym wydatkiem.

