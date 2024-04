Nowy mistrz Niemiec zyskał nieśmiertelność. 97. minuta i stał się cud! [WIDEO]

Bayer Leverkusen rozgrywa niemalże perfekcyjny sezon. Od początku piłkarze Xabiego Alonso są nie do pokonania bez względu na rozgrywki. W 45 meczach odnieśli 38 zwycięstw i tylko siedem razy zremisowali. W poprzedni weekend na pięć kolejek przed końcem zapewnili sobie tytuł mistrza Niemiec. Niedzielny mecz z Borussią Dortmund nie miał już zatem większego znaczenia, a mimo pokazali, co to znaczy walka do końca.

Bayer Leverkusen nadal niepokonany. Przegrywali z Borussią do 97. minuty...

Na Signal Iduna Park długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W pierwszej połowie to goście z Leverkusen byli bliżej otwarcia wyniku. W polu karnym przewracał się Jeremie Frimpong, ale sędzia po analizie VAR nie przyznał rzutu karnego. Potem dwie świetne sytuacje stworzył sobie Alejandro Grimaldo, ale dwukrotnie przestrzelił. Z drugiej strony boiska groźny strzał na bramkę Bayeru oddał Marcel Sabitzer. Doskonale w bramce interweniował jednak Hradecky.

Po zmianie stron klarownych okazji było niewiele. Dopiero dziewięć minut przed końcem podstawowego czasu gry do siatki trafił Niclas Fuellkrug. Napastnik Borussii dostał rewelacyjne dośrodkowanie od Marcela Sabitzera i z kilku metrów złożył się do strzału z woleja. Posłał piłkę potężnie w samo okienko i wydawało się, że zakończy tym samym zwycięską serię Bayeru.

Bayern przedłużył serię w dramatycznych okolicznościach. Piłkarze wpadli w ekstazę

Nowi mistrzowie Niemiec długo nie potrafili odpowiedzieć. Sędzia przedłużył jednak mecz o 10 minut i skrzętnie to wykorzystali. W ósmej minucie doliczonego czasu wywalczyli rzut rożny, do którego podszedł Florian Wirtz. Posłał wysokie dośrodkowanie, a w polu karnym najwyżej wyskoczył Josip Stanisić. Obrońca mocno trącił piłkę głową i skierował ją idealnie do bramki Kobela. Po chwili zawodnicy Bayeru wpadli w szał radości. Wszyscy jak jeden mąż rzucili się pod sektor gości, by wspólnie świętować punkt. Dołączyli do nich nawet gracze rezerwowi i trener Xabi Alonso.

Niedługo później arbiter zakończył mecz i skończyło się remisem 1:1. Na cztery kolejki przed końcem Bayer ma 14 punktów przewagi nad drugim Bayernem Monachium. Borussia zajmuje piąte miejsce w tabeli z 23-puntową startą.