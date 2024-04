Nie do wiary! Bayer Leverkusen obserwuje utalentowanego 22-latka. Ma grać dla Polski

Bayer Leverkusen pod wodzą Xabiego Alonso może pochwalić się serią 44 meczów bez porażki i przerwaniem 11-letniej serii triumfów Bayernu Monachium w Bundeslidze. Nowi mistrzowie Niemiec mają jeszcze szansę na triumf w krajowym pucharze oraz w Lidze Europy. Klubowi skauci jeszcze przed zakończeniem sezonu obserwują grono potencjalnych zawodników i zdaniem mediów wśród nich znalazł się kandydat do gry w reprezentacji Polski.

Bayer Leverkusen obserwuje młodego pomocnika. Chce grać w reprezentacji Polski

Grecki portal "SDNA" informuje, że wysłannicy Bayeru Leverkusen niedawno pojawili się na meczu Olympiakosu z Fenerbahce w ramach Ligi Konferencji Europy. Niemieccy skauci podczas spotkania mieli szczególnie przyglądać się jednemu zawodnikowi. Chodzi o Santiago Hezze, czyli środkowego pomocnika drużyny z Pireusu.

22-latek pochodzący z Argentyny rozegrał pełne 120 minut i był jednym z autorów sukcesu Olympiakosu, który awansował do półfinału rozgrywek. Zdaniem źródła Bayer obserwuje go, ponieważ szykuje się na ewentualne odejście Exequeila Palaciosa, który wyrósł na gwiazdę Bundesligi i jest liderem środka pola w zespole Xabiego Alonso.

Hezze urodził się w Argentynie, ale niedawno otrzymał również polski paszport. Tym samym zadeklarował chęć gry w reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz mówił przed barażami o Euro 2024, że rozmawiał z zawodnikiem i jest on w kręgu zainteresowania kadry. - Jeżeli jest zawodnik, który ma polskie obywatelstwo i jest w stanie pomóc reprezentacji, to trudno nie skorzystać - mówił trener Biało-Czerwonych.

Defensywny pomocnik w tym sezonie rozegrał 41 meczów we wszystkich rozgrywkach i zaliczył jedną asystę. Ponadto jest zawodnikiem pierwszego składu, a fakt, że budzi zainteresowanie Bayeru Leverkusen, świadczy o jego jakości. Niewykluczone, że transfer do tak dużego klubu zbliży go do reprezentacji Polski, która nie narzeka na bogactwo na pozycji numer sześć.