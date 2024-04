Sensacyjne doniesienia ws. nowego trenera Bayernu. Nagle nieoczekiwany zwrot

Bayern Monachium niebawem zakończy nieudany sezon, po którym pożegna się z Thomasem Tuchelem. Poszukiwania nowego szkoleniowca skomplikowały się po tym, jak klubowi odmówił Julian Nagelsmann. Nowe informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo", lecz zostały one zdementowane przez Floriana Plettenberga z niemieckiej stacji Sky Sport. "Na tym etapie nie ma go na liście. Potwierdzono to ponownie" - przekazał dziennikarz o sensacyjnym kandydacie.

